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非製造業也難逃關稅大刀 中經院：民眾消費信心下降

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院2日發布台灣非製造業經理人指數（NMI）回跌2.8至51。圖／記者陳素玲攝影
中華經濟研究院2日發布台灣非製造業經理人指數（NMI）回跌2.8至51。圖／記者陳素玲攝影

中華經濟研究院2日發布台灣非製造業經理人指數（NMI）回跌2.8至51，雖已連續二個月擴張，但商業活動與新增訂單指數同步轉為緊縮，未來六個月展望指數更是驟跌19.7至29.1，是2020年5月以來最快緊縮速度。中經院院長連賢明表示，近期股市動盪相當厲害，已影響民眾的消費信心。

中經院指出，美國對等關稅等地緣政治風險引發市場對通膨、利率與匯率走勢的不確定性，以及對全球經濟成長擔憂，4月初台灣加權股價指數回跌近4,000點，財富負向效果引發民眾消費信心下降，住宿餐飲業、營造暨不動產業與金融保險業之商業活動與新增訂單指數多大幅回跌並呈現緊縮。

中經院還提到，即使4月有春假與母親節檔期，零售業與旅遊相關代訂之「其他非製造業」仍回報客戶後續消費力度與訂單轉趨保守。營造暨不動產業（25.8）、金融保險業、（26.3）零售業（27.5）與住宿餐飲業（37.5）的未來展望指數也多滑落至20~40左右的緊縮速度。

此外，中經院也說，美國對等關稅的不確定性、中國大陸傳出將以「流片地」作為晶片原產品，以及美國對中國大陸船隻收取額外港口費導致航班調整等因素，影響製造業出貨與訂單策略。相關衝擊亦同步反應在支援製造業的運輸倉儲與批發業的商業活動、新增訂單與未來展望。

中經院並表示，廠商回報客戶陸續下修進貨數量、延後交貨時程或暫停出貨，再加上股市回檔，終端市場消費力道亦有減弱跡象，運輸倉儲與批發業的未來展望同步重跌超過20至27.6與20.8。

消費 製造業

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