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台幣如失速列車！收盤飆漲9.53角 央行發新聞稿說明了
中央銀行2日發布新聞稿，針對新台幣對美元匯率今天由4月30日1美元兌換32.017元，升值至31.064元，升幅為3.07%，祭出三點說明。
一、 4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值之預期心理；央行總裁於立法院答復相關議題時已適時說明，另於5月1日發布新聞稿澄清美國財政部並未要求新台幣升值。
二、 除受前述預期心理影響外，本日台北股市由台積電（2330）上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，收盤報20,787.64點，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致本日國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。
三、 長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持新台幣之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。
新台幣匯率今天盤中一度飆升1.247元，終場強升9.53角，收31.064元，連五升且創近一年半新高，總成交量30.845億美元。
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