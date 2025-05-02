快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

前景堪憂？廠商信心崩跌比疫情還慘 4月PMI摔至48.9轉緊縮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院院長連賢明表示，川普關稅政策已影響廠商對未來前景的看法，廠商態度保守多選擇觀望。記者潘俊宏／攝影
中經院院長連賢明表示，川普關稅政策已影響廠商對未來前景的看法，廠商態度保守多選擇觀望。記者潘俊宏／攝影

關稅步步進逼，廠商信心崩跌。中華經濟研究院2日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.9，指數回跌5.3，結束連續二個月擴張轉緊縮。中經院院長連賢明表示，川普關稅政策已影響廠商對未來前景的看法，廠商態度保守多選擇觀望。

連賢明指出，4月PMI指數跌幅主要來自未來六個月展望指數，不僅中斷連續三個月擴張，指數更驟跌23.1至36，是2020年2月新冠肺炎疫情以來最大跌幅，人力僱用指數也中斷連續11個月擴張轉為緊縮。

拉貨潮沒了嗎？連賢明說明，今年前三個月確實有拉貨潮現象，廠商在川普關稅政策之前就已開始先進行拉貨，而4月PMI數據則反映「大部分廠商被關稅嚇到了」，但不能說是極度悲觀，不過廠商現在確實變得比較保守，仍在觀望對等關稅暫緩90天之後要怎麼做，也在思考要跟國外廠商溝通到底關稅該如何計算，這些都是4月PMI指數驟跌的因素。

連賢明還提到，目前還不能說拉貨潮消退，4月PMI數據裡面的拉貨潮，多是由飛機運送的半導體等產品為主，若是走船運從台灣出港到美國則至少要45天，「我想不同產業有不同的影響」。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢分析，電子零組件、半導體等高單價產品的拉貨潮應可以拉到6月中旬，因為這些產品都是走空運，但是體積比較大的機械設備，則多半都是採航運，這部分的拉貨潮可能到5月中就差不多，之後出貨就會比較保守。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城則說，5月PMI指數表現會是關鍵點，4月PMI驟跌呈現的是廠商猶如驚弓之鳥，但廠商的心態是「保守」，並非「恐慌」。

中經院副研究員陳馨蕙也說，目前急單趨勢確實趨緩了，但高階有轉嫁能力的廠商其訂單透明度仍高，訂單多可以看到7月，且AI需求和布局的大方向應該也不會改變，但是金屬、模具等產業的訂單透明度則多只到5月。不過，廠商並沒有非常恐慌，且有能力的廠商也已在加快分散布局。

PMI 關稅

延伸閱讀

被川普嚇壞！4月PMI未來展望暴跌23.1個百分點到疫情時低點

永豐 ETF 00958B、00930將除息 5月26日最後買進日

影／憂美關稅壓境台仍內耗！侯喊話「別選舉思維治國」 賴：哪時不艱難？

小額包裹今起收關稅 有商家難找美廠商替代、有人將受益

相關新聞

央行「最後5分鐘」力挽狂瀾 新台幣收盤重回31大關

台北匯市今日驚濤駭浪，中央銀行收盤前的最後五分鐘出手，使原已升破31大關的新台幣匯率從30.98拉回，重返31大關，收3...

台幣如失速列車！收盤飆漲9.53角 央行發新聞稿說明了

中央銀行2日發布新聞稿，針對新台幣對美元匯率今天由4月30日1美元兌換32.017元，升值至31.064元，升幅為3.0...

新台幣匯率急升 卓揆喊話：無升值壓力、狀況尚未不可控

美國祭出對等關稅後，外界也關切這樣不僅衝擊產業，也可能進而影響我國匯率問題，對此，行政院長卓榮泰2日表示，新台幣沒有受到...

央行逾12年半來做了這件事 為國庫多賺逾八千萬元

中央銀行2日宣布第26期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜。央行表示，將委請臺灣銀行於今年5月15日上午10時起至5月20日上午1...

台灣連鎖加盟促進協會：支持行政院撥補台電1000億元

面對全球經濟不確定性與美中貿易緊張局勢延燒，台灣產業同時承受關稅壓力與能源成本波動。台灣連鎖加盟促進協會表示，支持行政院...

新台幣匯價單日升值快1元 央行稱因為外資大買超429.24億元

新台幣匯率2日狂升快1元，央行傍晚出來信心喊話指出，主要是因為外資大買超台股429.24億元所致，並且強調央行已有基於職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。