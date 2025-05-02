減輕購屋族壓力！內政部預告放寬全台「住宅補貼」門檻

為配合2025年度住宅補貼受理申請，內政部今日預告修正《住宅補貼對象一定所得及財產標準》，調整各縣市家庭年所得、每人每月平均所得、不動產及動產限額，提高部分地區民眾的申請門檻，使更多符合實際生活狀況的家庭能受惠，減輕購屋族的經濟壓力。

內政部表示，本次修正是依據中央與各直轄市社政機關所公告的2025年度最低生活費標準、中低收入戶家庭財產標準，以及最新不動產價格資訊進行調整。

以雙北為例，台北市的家庭年所得上限由164萬元調升至180萬元，每人每月平均所得上限也由6萬8,772元調高至7萬1,327元；新北市的家庭年所得上限由137萬元調升至144萬元，每人每月平均所得上限也由5萬7,400元調高至5萬9,150元。其他縣市如新北市、桃園市、高雄市等亦有不同幅度的調升。

動產與不動產限額亦同步調整，像是台北市自建、自購住宅補貼的動產限額由715萬元提高至760萬元，不動產限額則由940萬元增至943萬元；新北市自建、自購住宅補貼的動產限額由437萬元提高至479萬元，不動產限額則由650萬元增至675萬元。

內政部說明，此波調整除了反映物價與房價成長趨勢，也提高申請租金補貼的財產限額，對低收入與中低收入家庭而言，是一項實質幫助，尤其在高房價地區，補貼門檻上調可望讓更多無力負擔自備款或租金壓力的家庭進入補貼體系，進一步強化居住弱勢族群的居住安全與穩定。