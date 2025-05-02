快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

減輕購屋族壓力！內政部預告放寬全台「住宅補貼」門檻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
住宅補貼對象一定所得及財產標準再提高，讓更多民眾都能受惠。圖／聯合報系資料庫
住宅補貼對象一定所得及財產標準再提高，讓更多民眾都能受惠。圖／聯合報系資料庫

為配合2025年度住宅補貼受理申請，內政部今日預告修正《住宅補貼對象一定所得及財產標準》，調整各縣市家庭年所得、每人每月平均所得、不動產及動產限額，提高部分地區民眾的申請門檻，使更多符合實際生活狀況的家庭能受惠，減輕購屋族的經濟壓力。

內政部表示，本次修正是依據中央與各直轄市社政機關所公告的2025年度最低生活費標準、中低收入戶家庭財產標準，以及最新不動產價格資訊進行調整。

以雙北為例，台北市的家庭年所得上限由164萬元調升至180萬元，每人每月平均所得上限也由6萬8,772元調高至7萬1,327元；新北市的家庭年所得上限由137萬元調升至144萬元，每人每月平均所得上限也由5萬7,400元調高至5萬9,150元。其他縣市如新北市、桃園市、高雄市等亦有不同幅度的調升。

動產與不動產限額亦同步調整，像是台北市自建、自購住宅補貼的動產限額由715萬元提高至760萬元，不動產限額則由940萬元增至943萬元；新北市自建、自購住宅補貼的動產限額由437萬元提高至479萬元，不動產限額則由650萬元增至675萬元。

內政部說明，此波調整除了反映物價與房價成長趨勢，也提高申請租金補貼的財產限額，對低收入與中低收入家庭而言，是一項實質幫助，尤其在高房價地區，補貼門檻上調可望讓更多無力負擔自備款或租金壓力的家庭進入補貼體系，進一步強化居住弱勢族群的居住安全與穩定。

內政部指出，本標準自2017年首次發布至今歷經七次修正，此次調整不僅確保補貼制度的即時性與公平性，也體現政府落實「住者有其屋」、「住得起」政策目標的決心，未來仍將持續檢討補貼制度，並依社經環境變化滾動式調整，以期資源精準分配，保障真正有需要的民眾獲得支持。

住宅補貼對象財產新門檻一覽。內政部提供
住宅補貼對象財產新門檻一覽。內政部提供

住宅補貼 內政部

延伸閱讀

新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場

新北市賞桐秘境 土城油桐花夢幻登場

【重磅快評】只想清一色的賴清德果然沒放過盧秀燕

陸配除籍解套方案開放申請一周 內政部：已收到1200件

相關新聞

新台幣狂升的翹翹板效應發威 民眾趁機撿便宜買進日圓

新台幣狂升之際，反而是民眾可以進場撿便宜買進日圓的好時點。今日新台幣匯率狂升盤中最高來到31.14，相對也使新台幣兌日圓...

郭智輝嗆「看不下去可以離開」輿論炸鍋 今再發三聲明

上百名台電員工1日在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離...

產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支...

政黨別忘5月底前財務申報 內政部：未報最高罰500萬

依照「政黨法」規定，各政黨應在每年5月31日前製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並經會計師查核簽證後，再送交內政部。...

特殊號碼鈔券5月15日開放投標 央行累計賺逾8000萬

中央銀行今天宣布第26期特殊號碼鈔券，自5月15日開放網路投標。根據央行統計，從2012年拍賣特殊號碼鈔券至今，已為國庫...

前景堪憂？廠商信心崩跌比疫情還慘 4月PMI摔至48.9轉緊縮

關稅步步進逼，廠商信心崩跌。中華經濟研究院2日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.9，指數回跌5.3，結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。