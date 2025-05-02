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被川普嚇壞！4月PMI未來展望暴跌23.1個百分點到疫情時低點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院今天發布4月製造業採購經理人指數PMI，廠商對未來六個月展望暴跌，回測到2020年疫情時水準。圖／記者陳素玲攝影
中經院今天發布4月製造業採購經理人指數PMI，廠商對未來六個月展望暴跌，回測到2020年疫情時水準。圖／記者陳素玲攝影

中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI），由於美國總統川普關稅政策反覆，與中國大陸形成對峙，4月PMI指數中斷連續2個月擴張轉為緊縮，指數回跌5.3個百分點至48.9%，其中對未來半年展望指數暴跌23.1個百分點至36.0%，創2020年2月新冠疫情後最大跌幅。中經院院長連賢明指出，大部分廠商被點關稅政策嚇到，不能說是極度悲觀，但都轉趨觀望。

4月未季調之台灣非製造業NMI已連續2個月擴張，惟指數回跌2.8個百分點至51.0%。商業活動與新增訂單指數同步轉為緊縮，未來六個月展望指數驟跌19.7個百分點至29.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度。連賢明指出，非製造業53.8%掉到51%，可能也是股市動盪影響消費者信心。

中經院指出，PMI五項組成指標中，領先指標的新增訂單指數由2024年7月以來最快擴張速度（56.8%）驟跌9.3個百分點至47.5%。生產指數亦中斷連續2個月擴張轉為緊縮，指數大跌8.3個百分點至47.5%。新增訂單與生產指數大跌並轉為緊縮，是本月台灣製造業PMI轉為緊縮的主因之一。

連賢明表示，前三個月有看到拉貨潮，反映的是川普政策前廠商先做準備，四月數據反映大部分廠商被關稅政策嚇到，不能說是極度悲觀，而是廠商變得比較保守觀望，要看90天後續如何做，廠商也要跟國外廠商溝通如何計算關稅，這些都是4月大跌因素。目前拉貨消如果是走航空，較不受影響，但走船的要45天時程，比較會有影響。

中經院強調，美國對等關稅的不確定性、中國大陸調整半導體產品原產地認定規則（以「流片地」作為晶片原產地），以及美國對中國大陸船隻收取額外港口費導致航班調整等因素，新增訂單轉為緊縮，但全體製造業卻連續第5個月回報供應商交貨時間上升，原物料價格指數亦連續第7個月上升。

六大產業中，電子暨光學產業新增訂單與生產擴張速度雖大幅趨緩，但指數仍停留在55%以上擴張速度。回報訂單與生產增加業者集中在美國商務部工業與安全局（BIS）發布的白名單封測供應鏈，以及AI人工智慧等高階製程，其餘電子零組件業者多回報，與3月急單相比，4月客戶多呈現觀望態勢，並對關稅成本轉嫁方案仍未達成共識。

未來展望指數變化最大，4月中斷連續3個月擴張，指數驟跌23.1個百分點至36.0%，創2020年2月肺炎疫情（Covid-19）發生後最大跌幅。六大產業之未來展望指數皆滑落至20.0%~40.0%左右的緊縮速度。

經理人對未來景氣看法轉為緊縮，除了觀望態勢外，亦反應面對不確定性，暫緩接單與人力僱用，盤點供應鏈出口地與產能稼動率，皆為降低風險的因應策略，美國、中國大陸市場與政策動態將攸關第二季營運表現。

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