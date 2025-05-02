新台幣狂升「衝擊出口競爭力」 機械公會：廠商匯損壓力增

新台幣兌美元匯率今天收盤飆升9.53角，盤中罕見升值狂飆1.202元，創2024年1月以來新高。台灣機械工業同業公會下午表示，新台幣近日狂升，衝擊機械業出口競爭力和外銷訂單，廠商匯損壓力遽增，呼籲匯率持穩，「貶值當然最好」。

機械公會祕書長許文通下午接受記者電訪表示，台灣貿易對美逆差大，新台幣匯率面臨升值壓力，加上美國對等關稅變數未解，「台灣機械業出口真的很難做」。

許文通指出，新台幣匯率近期大幅升值，嚴重衝擊台灣機械產業的出口競爭力，儘管日圓和韓元兌美元匯率也相對升值，「但他們以前貶值幅度較多」，現在日圓和韓元有升值空間，相較之下新台幣之前貶幅不大，升值空間有限。

許文通提出統計數據指出，4月1日至4月28日，新台幣匯率升值幅度2.2%、韓元升值2.3%，日圓升幅5.06%，但人民幣反而回貶0.34%。

許文通指出，新台幣匯率近期升值，出口為主的機械業面臨匯損壓力，企業獲利雪上加霜，期盼匯率持穩，「貶值當然最好」，若升值也希望匯率能接近競爭對手。

機械公會在4月中旬公開建言指出，政府應放手讓匯率貶值，中日韓過去匯率貶值幅度已明顯大於台灣，在面臨美國高關稅環境下，新台幣匯率應適當讓其大幅貶值，以增加台灣出口競爭力。

根據機械公會先前統計，2024年1月至9月初，新台幣匯率貶值幅度約4.5%，同期韓元貶值6.66%，人民幣貶值3.18%，日幣貶幅達9.58%，若對比自2021年初，日幣貶值幅度達39.39%，新台幣匯率僅貶值12.9%。