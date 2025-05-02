新台幣匯率急升 卓揆喊話：無升值壓力、狀況尚未不可控

美國祭出對等關稅後，外界也關切這樣不僅衝擊產業，也可能進而影響我國匯率問題，對此，行政院長卓榮泰2日表示，新台幣沒有受到任何升值的壓力，而現在的狀況尚未達到「不可控」的狀況，將持續觀察後續的發展。

國民黨立委羅明才提到，目前我國新台幣近期升值速度偏快，是否有受到外界壓力才會導致新台幣急升？

對此，卓榮泰回應，央行總裁楊金龍日前答詢時提到，長期來看，台灣是個匯率穩定的國家，也沒有強力操縱匯率，就交由市場機制，目前也沒有受到任何壓力，對貨幣有任何升值的壓力，都是去取決於市場機制。

卓榮泰也說，依照美元走向，美元比較疲軟，這個趨勢反映出關稅貿易政策的調整過程當中，各國都還在調適。不過這也確實新台幣的升值會對國內出口產業會造成相當大的衝擊，因此政府才提出產業支持方案，希望從各方面幫忙產業度過這次的衝擊。現在面臨的狀況有在政府的判斷中，但是並沒有發生到不可控的狀況。

羅明才追問是否有來自美方的壓力？卓榮泰重申，楊金龍先前在立院已經正式答覆，台灣沒有接到任何壓力，他自己是認為，股匯市的穩定是政府必須要有一番作為的，所以從4月初到現在針對股市穩定有一套作為，但匯率受國際情勢影響很大，現在是持續的觀察。預期是有的但尚未出現不可控的狀況。

羅明才提到，近期新台幣的漲幅相當明顯，並沒有看到央行有所作為，如果這樣下去，未來是否有可能漲到30台幣兌1美元，此外，我國外匯存底美債占比高，萬一新台幣升值突破27元，未實現損益會變得很大很大，對得國內金融業到底購買了多少美債，是否有所掌握？不應該把所有雞蛋放在一個籃子內。

卓榮泰強調，央行在匯率上的掌握並沒有在行政上去干預匯率太多，因為我國不是一個政治干預貨幣的國家，還是依市場機制，但是政府的關心和業界的問題要連結在一起，這個是政府的責任。

卓榮泰坦言，有些金融機構過去對美債的購買，目前正遭受立委所說的狀況，嚐到這樣一個結果，也在做一些體質上的調整，而國家更應該及早因應。至於民營機構，他們長期追求穩定的獲利，所以購買各國比較安定的公債，是他們的選項之一，「我想各國都會現在有一些基本上避險的思考，這個需要時間慢慢來調適」。

卓榮泰也提到，任何國家的貨幣若在短期內快速貶值，對任何國家的財政都不是只有好處而已，而是會帶來很多後遺症，相信各國政府都會有自己一套避險、安定匯率的措施。他也很關注過去日本「廣場協議」之後造成日幣在國際市場上的因素，但目前來看，台灣沒有感受到任何壓力，對於世界上普遍性的狀況，政府還在觀察後續的發展。

國民黨立委徐巧芯亦關切，央行何時才會出手穩定匯率？卓榮泰說，還是要持續觀察國際貨幣市場情勢。央行定時都會向行政院與總統賴清德報告我國整體經濟情形，針對這兩天的變化，或許下周央行就會提出一份報告，如果沒有的話，他也會主動請央行說明。

至於若新台幣兌美元價位突破27元，卓榮泰直言，這對產業的調適能力應該是很大的衝擊，但現在政府沒有做這樣的評估。