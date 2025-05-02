特殊號碼鈔券5月15日開放投標 央行累計賺逾8000萬

中央銀行今天宣布第26期特殊號碼鈔券，自5月15日開放網路投標。根據央行統計，從2012年拍賣特殊號碼鈔券至今，已為國庫賺入新台幣8034萬9076元。

央行委請台灣銀行今年5月15日上午10時起至5月20日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓的特殊號碼流通鈔券145組，共5786張。

新台幣鈔券是由前後各2個英文字母，以及中間6個數字組成。特殊號碼通常是觀察數字部分，像是666666、888888、168168、168888等特殊號碼鈔券，常常是央行拍賣的重點號碼，也是26期的重點號碼拍賣組別。

央行發行局局長鄧延達指出，第25期140組標出135組、賣出5432張，得標比率為96%，拍賣收入為663萬2085元，扣掉面額、營業稅後的淨收入為349萬9319元。

鄧延達指出，第25期的最高得標金額是56張鈔券的組合，該組底價為8萬4000元，最終拍出10萬8008元。

鄧延達表示，第26期的組數和張數均較25期多，主要是希望讓民眾有更多選擇，市場越多人參與越好。

央行統計，2012年10月第1期拍賣起到第25期止，拍賣收入達1億1609萬4676元，淨收入為8034萬9076元，全數上繳國庫。