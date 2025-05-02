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呼籲政府重視內需 TCFA支持行政院撥補台電千億預算

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

電價及電力品質攸關服務業發展，與民眾生活息息相關的第一線連鎖通路面對各種成本上漲壓力，加上關稅大戰造成的消費市場波動，業者備感壓力，台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）呼籲政府重視內需景氣發展，針對行政院提出撥補台電1000億元預算的政策表示支持，希望確保電力系統韌性和穩定度。

TCFA理事長蔡德忠指出，連鎖加盟業者今年面對各種挑戰，原物料成本居高不下，工資上漲、水費調高，持續缺工，外國觀光客消費挹注未見成長，加上關稅大戰造成股匯債市波動，影響消費信心，企業經營壓力升高，今年國內外市場不確性因素提高，期許政府能以穩定內需景氣及民生物價為施政目標。他並表示，協會多數會員企業都支持行政院提出的撥補台電1,000億元預算的政策，希望穩定電價及電力品質。

連鎖通路服務廣大消費者，電價成本居高不下，24小時經營的超商通路算是用電大戶，四大超商超過1.3萬多家店舖，因應去年4月電價平均調漲11%，雖單店用電量不同，但門市電費成本至少增加一成以上，各店加盟主得付一半，加盟主苦不堪言，超商業一年共增加近10億元電價成本，希望政府能體諒商店經營壓力。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）的會員企業都是各行業國內外知名連鎖品牌，年營業總額超過三兆多元，協會秘書長洪雅齡表示，近年來多數企業以消費者為核心，推動數位升級及轉型，OMO全通路發展，追求ESG，積極節能減碳，改善軟硬體設施，透過能源管理系統，逐步提高能源使用效率，降低溫室氣體排放，只是業者仍多擔心電價上漲造成物價波動。

「2025台灣連鎖店年鑑」最新普查結果顯示，台灣2024全年連鎖品牌總部家數約2,888家，較前一年減少3.3％；連鎖店總店數約118,952店，較前一年減少3.1%，這是近年少見的雙衰退情況，受內外部變動因素影響，業者經營挑戰加劇，內需市場成長趨緩， 若整體大環境不利經營因素增加，今年內需市場景氣恐難以樂觀。

壓力 消費 電價

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