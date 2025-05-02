央行「最後5分鐘」力挽狂瀾 新台幣收盤重回31大關

台北匯市今日驚濤駭浪，中央銀行收盤前的最後五分鐘出手，使原已升破31大關的新台幣匯率從30.98拉回，重返31大關，收31.064元。不過今日匯銀圈普遍認為央行對匯市採取消極的態度，出手力道微弱，雖然最後仍守住31大關，央行此時不願出重手阻升，也令匯銀圈更觀望下周匯價會否繼續狂升。

倘若下周接著破30.8的心理關卡，新台幣匯率將重見2字頭，恐是歷時4年，新台幣匯率重見2字頭。

由於今日央行出手力道微弱，甚至還有匯銀人士猜測，這波新台幣匯率狂升，美元外匯存底龐大的央行也是重災戶，不無可能趁著還能出手的時候也加入拋匯行列；也有匯銀人士分析，阻升其實比阻貶容易，但央行此時不願出手，就是因為預期在美國壓力之下，新台幣匯率勢必升值，倘若太早出手無疑浪費子彈。

根據台北外匯經紀公司統計，今日的匯市成交量為22.5億美元，下午僅有7億左右，成交量大多集中在上午近15億美元的成交量，匯銀人士指出，出口商先前分別在上月14日、29日二度大量拋匯，如今5月2日是第三波大拋匯，死守著不肯放的出口商，終於不得不忍痛拋匯，但這並非畫下句號，因為出口商會持續收到海外貨款，接下來還會有第四波、第五波，只是看何時出現。

統計顯示，新台幣匯率出現2字頭，最後一次是在2021年，而在2020年第四季到2021年第一季，曾經出現27、28的「七上八下」價位，如今恐怕歷時4年，再度看到2字頭的匯價。匯銀人士指出，美國擺明了先處理完關稅，第二階段就輪到匯率，新台幣匯率升值在所難免，央行也很清楚，所以儘管昨日發聲明稿喊話，際作為上卻相對保守，就是尚無法掌握接下來美國的態度會要求新台幣匯價升到何種價位。