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電、油、水三大工會發表聯合聲明 籲支持台電千億撥補

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

因應美國對等關稅威脅衝擊產業，行政院編列特別條例草案，其中編列撥補台電新台幣1,000億元的預算。台灣電力工會、台灣石油工會、台灣自來水企業工會三大工會2日發表聯合聲明，呼籲立法院各黨派委員能捐棄黨派間政治歧見，共同為福國利民努力，並鼎力給予支持，讓台電得以穩健經營，更讓全體員工之工作權益得以獲得保障。

三大工會表示，面對極端氣候與國際局勢變動等挑戰，國營事業員工不分日夜寒暑始終堅守第一線，負責水電油氣的供應與災害防護搶修，同時肩負產業發展、國家安全及各項動員準備的使命。在中央積極配合政府政策維持國家運作，在地方也與各選區民代密切合作，盡心盡力、有目共睹。

三大工會指出，為照顧民生、穩定物價，台電公司長期配合政策凍漲或緩漲電價，無法依照企業方式營利，必需為國人及產業的穩定供電，負擔一切成本承擔虧損。為確保台電公司財務穩健經營，俾能持續地安全穩定提供全體國人電力服務，行政院4 月24 日通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，編列特別預算包含補助台電公司1,000億元，台灣電力工會誠摯呼籲立法院各黨派委員能捐棄黨派間政治歧見，共同為福國利民努力，並鼎力給予支持，讓台電得以穩健經營，更讓全體員工之工作權益得以獲得保障。

三大工會還提到，電、油、水是全民安居樂業的三大命脈，也是國家經濟發展最可靠的後盾。然為照顧全民及支持產業而無法完全兼顧公司盈利，是全體國營事業的承擔與犧牲。國營事業員工將繼續以國家使命為職志，堅守崗位、堅持專業，期盼立法院及社會各界共同支持。

台電 立法院 電價

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