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等跌有得等？內政部房價數據曝光 第4季量崩價仍漲
內政部2日發布去年113年第4季全國住宅價格指數，僅管央行去年9月祭出第七波信用管制，但第4季價格指數為150.98，仍較第3季微幅上漲0.86%。
交易量方面，第4季建物買賣登記量7萬9,397戶，較第3季減少15.9%，連續2季下滑反應購屋者態度趨於觀望，整體房市交易降溫。
內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，央行自今年113年第3季起實施不動產貸款信用管制措施，引導房市降溫及正常發展。面對近期美國宣布對等關稅措施，可降低國際經濟環境變動對於房市的間接影響。
內政部說明，中央銀行自8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施，導致購屋者持續觀望，進場意願降低，形成本季房市買賣交易量下滑，房價微幅上漲態勢。
依初步統計，114年第1季建物買賣登記量為6萬3千餘戶，亦較上季與去年同季下滑22%、20%。
內政部指出，在6都住宅價格指數漲幅部分，本季除台北市及高雄市外都呈現漲幅收斂的情形，其中以台南市由第3季的2.48%降至0.25%幅度最大；桃園市則由2.94%降至0.94%，台中市也由2.11%降至0.5%。
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