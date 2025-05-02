快訊

擁2259個少年性影像…黃子佼親自出庭調解 和解人數累計10人

感人畫面！母抱3歲癲癇愛女跪路旁 白沙屯媽祖鑾轎停下腳步

不只罷綠…台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

聽新聞
0:00 / 0:00

等跌有得等？內政部房價數據曝光 第4季量崩價仍漲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文攝影
示意圖。記者游智文攝影

內政部2日發布去年113年第4季全國住宅價格指數，僅管央行去年9月祭出第七波信用管制，但第4季價格指數為150.98，仍較第3季微幅上漲0.86%。

交易量方面，第4季建物買賣登記量7萬9,397戶，較第3季減少15.9%，連續2季下滑反應購屋者態度趨於觀望，整體房市交易降溫。

內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，央行自今年113年第3季起實施不動產貸款信用管制措施，引導房市降溫及正常發展。面對近期美國宣布對等關稅措施，可降低國際經濟環境變動對於房市的間接影響。

內政部說明，中央銀行自8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施，導致購屋者持續觀望，進場意願降低，形成本季房市買賣交易量下滑，房價微幅上漲態勢。

依初步統計，114年第1季建物買賣登記量為6萬3千餘戶，亦較上季與去年同季下滑22%、20%。

內政部指出，在6都住宅價格指數漲幅部分，本季除台北市及高雄市外都呈現漲幅收斂的情形，其中以台南市由第3季的2.48%降至0.25%幅度最大；桃園市則由2.94%降至0.94%，台中市也由2.11%降至0.5%。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

內政部 房價 房市

延伸閱讀

【重磅快評】只想清一色的賴清德果然沒放過盧秀燕

瑞安航空訂330架波音 威脅若因關稅漲價 不排除「轉單」

小額包裹今起收關稅 有商家難找美廠商替代、有人將受益

陸配除籍解套方案開放申請一周 內政部：已收到1200件

相關新聞

新台幣狂升的翹翹板效應發威 民眾趁機撿便宜買進日圓

新台幣狂升之際，反而是民眾可以進場撿便宜買進日圓的好時點。今日新台幣匯率狂升盤中最高來到31.14，相對也使新台幣兌日圓...

郭智輝嗆「看不下去可以離開」輿論炸鍋 今再發三聲明

上百名台電員工1日在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離...

產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支...

政黨別忘5月底前財務申報 內政部：未報最高罰500萬

依照「政黨法」規定，各政黨應在每年5月31日前製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並經會計師查核簽證後，再送交內政部。...

等跌有得等？內政部房價數據曝光 第4季量崩價仍漲

內政部2日發布去年113年第4季全國住宅價格指數，僅管央行去年9月祭出第七波信用管制，但第4季價格指數為150.98，仍...

支持千億撥補台電 電腦公會、工總同步聲明：一心共同因應

台北市電腦公會和工總今日同步發出新聞稿，表達支持政府1000億元撥補台電的政策，台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。