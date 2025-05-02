等跌有得等？內政部房價數據曝光 第4季量崩價仍漲

內政部2日發布去年113年第4季全國住宅價格指數，僅管央行去年9月祭出第七波信用管制，但第4季價格指數為150.98，仍較第3季微幅上漲0.86%。

交易量方面，第4季建物買賣登記量7萬9,397戶，較第3季減少15.9%，連續2季下滑反應購屋者態度趨於觀望，整體房市交易降溫。

內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，央行自今年113年第3季起實施不動產貸款信用管制措施，引導房市降溫及正常發展。面對近期美國宣布對等關稅措施，可降低國際經濟環境變動對於房市的間接影響。

內政部說明，中央銀行自8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施，導致購屋者持續觀望，進場意願降低，形成本季房市買賣交易量下滑，房價微幅上漲態勢。

依初步統計，114年第1季建物買賣登記量為6萬3千餘戶，亦較上季與去年同季下滑22%、20%。