支持千億撥補台電 電腦公會、工總同步聲明：一心共同因應

台北市電腦公會和工總今日同步發出新聞稿，表達支持政府1000億元撥補台電的政策，台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪指出，面對近年AI己成全球局勢發展、產業營運興衰的焦點，為確保我國發展AI 有充足電力支撐算力，對於包括撥補台電1000億元在內的政策，只要能確保電力系統韌性和穩定度，都應支持。

彭双浪表示，在積極確保電力系統韌性和穩定度的同時，減碳是國際趨勢，應借助這次機會，喚起全民節能意識，並重新檢視能源配比、加速電力排碳系數下降，趕上全球腳步，更可透過公私協力，擴大對淨零創新的投入規模，以掌握備受重視的未來成長動能。

彭双浪說，電力驅動了工業時代，同樣的，算力驅動了資訊時代，沒有算力一切成空，但算力的背後，同樣需要穩定的電力支撐。台灣經過四十年的累積，從PC、主機板、筆電、手機、伺服器，在計算系統累積了無以倫比的研發與製造能量，在算力為王的時代，自然會脫穎而出。而即將在5月底開展的COMPUTEX，今年將有來自全球超過160個國家地區的產業領袖、從業專家及大批買主，不僅國際論壇聚焦AI未來發展，AI應用相關展位更超過六成，顯示我國AI產業心中的重要地位。

彭双浪說，他期待各界秉持確保電力系統韌性和穩定度的原則，審視所有能達成這個原則的做法，並全力支持這些做法能施行，以確保台灣能掌握這次重大的發展契機。

工總也指出，近期因美國實施或研議對各國輸美產品加徵關稅，各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素造成之國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，產業界感到十分憂心。

工總表示，勞動部昨（1）日公布最新無薪假統計，目前共131家、2266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加，包括車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業皆因訂單減少，而實施無薪假。為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元撥補台電，以調節能源價格，減少對物價影響。

工總指出，工業總會支持撥補，俾能穩定電價，值此產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。