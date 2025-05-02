台對陸投資及出口占比降低 經濟部助廠商分散市場

經濟部表示，今年第1季經核准赴中國大陸投資金額僅約3.43億美元，年減62.98%。此外，2024年台灣對中國大陸及香港的出口比重降至31.7%，今年第1季更下滑至28.3%，台灣對中國大陸市場依賴已逐年下降，經濟部將持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地。

媒體近日報導，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年第1季兩岸貿易額達705.6億美元，與去年同期相比成長15.2%。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，經查財政部統計資料，今年第1季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱；另累計今年1至3月，經核准赴大陸投資的金額僅約3.43億美元，較去年同期減少62.98%。

貿易署指出，台灣對中國大陸及香港的出口比重，自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第1季更下滑至28.3%，顯見台灣對中國大陸市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場的努力顯見成效。

展望未來，貿易署表示，將基於「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。