台幣早盤狂升！ICT零組件、工具廠叫苦連天：「關稅、匯率夾擊」

新台幣匯率今（2）日早盤接連升破32元與31.5元兩道整數關卡，創一年新高。業界人士指出，台灣最受衝擊的就是機械、化工、紡織及ICT零組件等仰賴出口的行業，「（政府）現在應該說清楚，台灣要怎麼因應從貿易戰到貨幣戰的談判？」一位不具名的ICT零組件廠商高層指出，雖然央行澄清並無美國壓力，但今天新台幣的表現，顯示外匯市場波動劇烈，出口商現在都有壓力。

該高層指出，台灣出口廠商都很擔心現在遭遇關稅、匯率的夾擊，尤其本來就已經生存困難的傳統產業、機械業更是首當其衝，有些產地分散的高科技產業還可以分散風險，但也有許多廠商一遇到新台幣升值，獲利空間被壓縮。

該ICT廠以手機鏡頭為例，指出鏡頭之王大立光去年第4季受惠新台幣兌美元匯率貶值，匯兌收益達15.8億元，意外貢獻每股獲利11.8元，嘉惠財報；今年第1季在業外收益部分，也有匯兌收益4.3億元。大立光執行長林恩平當時指出，鏡頭沒有直接出到美國，不會直接被課到稅，因此川普的關稅政策並不會直接衝擊到大立光，對獲利結構影響有限，「但如果新台幣走貶，衝擊就會很明顯，」該ICT廠商說，政府要思考如何保護已經很辛苦的出口廠商。

工具機廠、微控制器（MCU）廠商也說，台幣快速升值會讓廠商這一季有很大的匯損壓力，匯率走勢將成為後續營運的一大逆風。

「工具機去年已經很慘了，現在還遇上新台幣升值問題，」一工具機廠高層指出，近年新台幣匯率都貶輸日圓及韓元，再加上中國大陸工具機業質量都已追趕上台廠，去年台灣工具機產業就已經特別慘澹，產值從2014年有超過60億元的高峰，近十年來銳減三分之二，去年剩20多億元，如果台灣傳統產業無法轉型、新台幣竟然還升值，出口沒有競爭力，中小型傳產、機械業者恐怕又要遭遇匯損風暴。