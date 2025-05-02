房市冷卻中！去年第4季建物買賣交易量驟減近16%
內政部2日公布最新數據，去年第4季全國住宅價格指數為150.98，較第3季微幅上升0.86%，雖然指數持續創高，但漲幅已連續兩季明顯收斂，反映房價上漲動能逐步放緩，更值得注意的是，交易量大幅萎縮，建物買賣登記戶數僅7萬9,397戶，較第3季銳減15.9%，顯示購屋族觀望氣氛濃厚，房市熱度持續下降。
內政部指出，這波降溫主要受央行自2024年第3季起實施不動產貸款信用管制措施影響，目的在抑制炒房、管理信貸資源、穩定市場預期。自央行8月起開始勸導銀行控管不動產貸款總量，並於9月啟動第7波選擇性信用管制後，市場資金調度明顯受限，買方態度趨於保守，形成房市交易連續兩季下滑的格局。
從區域來看，六都中住宅價格指數漲幅普遍收斂，尤其以台南市降幅最為明顯，從第3季漲幅2.48%急降至本季僅0.25%；桃園市也從2.94%收斂至0.94%，台中市則從2.11%降至0.50%。反觀台北市及高雄市則相對持穩，未出現明顯降溫。
內政部說明，這次房價持續上漲但漲幅明顯放緩，加上交易量下滑，顯示央行的管制政策已開始對市場發揮效果。最新初步統計也顯示，2025年第1季建物買賣登記量預估僅6萬3千餘戶，較上季下滑22%、年減也達20%，可見買氣持續萎縮。
此外，內政部也提到，近期美國實施對等關稅措施，有助於減緩國際經濟波動對台灣房市的間接衝擊。未來是否有助維持市場穩定，仍需持續關注政策及國際經濟變化。
內政部強調，未來將密切觀察市場走勢，並配合金融監理與房市政策，促使房市朝向穩健、健康的方向發展，同時也提醒購屋民眾審慎評估財務能力，避免因利率變化或市場波動增加負擔風險。
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