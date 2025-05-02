房價漲幅趨緩、所得增加！全國房貸壓力兩年來首度轉降

內政部2日公布最新資料指出，2024年第4季全國房貸負擔率為46.62%，比上季小幅下降0.18個百分點，這是自2022年第4季以來、近兩年來首度出現的反轉下滑，顯示購屋壓力略有緩解。

內政部分析，這次負擔率下降的關鍵，在於家庭可支配所得穩定增加，抵銷了房價與利率微幅上升所帶來的壓力，同時，央行在去年下半年加強不動產貸款信用管制，讓房市交易降溫，進一步壓抑房價上漲幅度，也對負擔率形成正向影響。

進一步觀察細節，本季全國中位數住宅價格從1,025萬元微升至1,028萬元，漲幅約0.29%，推升房貸負擔率0.14%；五大銀行新承作購屋貸款平均利率也從上季微升至2.211%，導致負擔率增加0.09%。不過，家庭中位數可支配所得同步成長0.87%，從94.74萬元升至95.56萬元，足以拉低負擔率0.41%，最終使總體負擔率呈現下降。

從區域來看，本季全國有14個縣市的房貸負擔率出現下滑，其中六都以桃園市減幅最大（-0.65%），台北市次之（-0.61%），高雄市則下降0.07%。相對地，新北市、台南市及台中市的負擔率則分別小幅上升0.32%、0.27%與0.09%，顯示房價與所得在不同區域仍有差異性變化。

六都以外的縣市，除基隆市仍維持在30%以下，購屋壓力相對輕盈之外，多數縣市的房貸負擔率落在30%至40%區間。不過，本季已有過半數縣市的負擔率較上季下降，反映整體房市熱度略有降溫。

內政部表示，房貸負擔率是反映中位數家庭購屋壓力的重要指標，其計算基準為每月房貸支出占家庭可支配所得的比率。本季負擔率之所以下降，正是家庭所得成長幅度略高於房價與利率上升所致，顯示穩定的經濟成長對減輕購屋壓力仍有實質幫助。

展望後市，若所得持續提升、房價穩中趨緩，或有助進一步緩解房貸負擔，不過，未來房市是否重新升溫，仍需關注利率走向與整體經濟環境。