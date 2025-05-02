新台幣狂升的翹翹板效應發威 民眾趁機撿便宜買進日圓

新台幣狂升之際，反而是民眾可以進場撿便宜買進日圓的好時點。今日新台幣匯率狂升盤中最高來到31.14，相對也使新台幣兌日圓的匯價來到2月14日之後，近二個半月多來的新低。以台灣銀行賣出日圓價格今日為0.2185來看，對比4月21日的0.2344，換1萬日圓等於可省159元，倘若換10萬日圓，以新台幣21850元去兌換，可省下1599元台幣，相當划算。

由於美國總統川普數度發表「匯率控制說」，抨擊美國的貿易逆差是來自其他國家透過促使匯率貶值而來，使得亞幣面臨升值壓力，但為何反而日圓近一周來反而貶值？除了日本銀行（日本的中央銀行）此次開會作出不升息決議之外，另一個關鍵影響在於美國的貿易戰情勢趨緩，包括與日本和南韓的貿易談判正在取得進展、中國大陸考慮降低對美關稅、以及川普表示預計將在三到四周內與貿易夥伴達成降低關稅的貿易協議這些新動態，不但讓美元指數回升，也讓投資人透過日圓來避險的需求弱化。二大因素影響，自然使日圓匯率走貶，包括日圓兌美元匯率，4月21日升值到140.72（1美元兌1日圓），但之後貶值至5月2日為145.267。

民眾若要買進日圓，現在已是可以進場的好時機。金融圈人士指出，由於整個國際情勢仍是多空交戰，地緣政治問題還有美國貿易戰並未得到根本解決，現在情勢紓緩，頂多只能視為「中場休息時間」，一旦避險需求升溫，日圓匯率還是會升值。

另一個重點，在於美債殖利率的劇烈變動。一旦美債又出現信心問題，使得日本或其他國家的套利資金，從投資美債轉向投資日本公債，這時又會有極大的平倉壓力促使日圓升值，因此，整個大環境促使日圓升值的力道仍在，包括高盛甚至認為未來一年內，日圓會升至135兌1美元，因此民眾不見得非得等到心中的「甜甜價」，隨時觀察周邊情境變化，伺機進場分批買進，才是最安全又不錯失時機的方式。