快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

郭智輝失言風波 卓榮泰：對勞工可以多些關懷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中針對國民黨立委林思銘針對郭智輝的失言風波，提出他已經不適任，卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉？卓榮泰回應表示，全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，政府跟勞工還有國營事業都是一家人，郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中針對國民黨立委林思銘針對郭智輝的失言風波，提出他已經不適任，卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉？卓榮泰回應表示，全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，政府跟勞工還有國營事業都是一家人，郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委林思銘詢及，經濟部長郭智輝台電員工「看不下去可以離開」，是否應道歉。卓揆表示，郭智輝對於勞工可以多些關懷，他會找郭智輝談談，談話引起勞工朋友心裡不快，他站在政府立場，表達更多對勞工的關懷

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。郭智輝稱，台電有三萬多名員工，「看不下去可以離開啊」。

林思銘質詢，提到2016年蔡英文首度當選總統，她在上任前講了讓全民寄予厚望的一段話：「我相信未來的政府有這樣的雅量，如果第一次聽不見，你可以大聲一點，第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應的時候，你可以拍桌子。」

林思銘接著問，郭智輝到底是失言還是傲慢？卓榮泰表示，勞工當然是國家最珍貴的資產，國家的生產力、經濟發展等，勞工都是最主要的原動力，昨天表達敬意，全國勞工、國營事業夥伴是支撐政府運作的一環，勞工朋友包括國營事業的夥伴都是基於一家人的感覺給予關懷。「對於勞工，部長（指郭智輝）可以多些關懷。」

卓榮泰也說，郭智輝應該很快去跟所有國營事業勞工夥伴們，表示經濟部更多的關懷。很多部會都有國營事業的單位，在這時候透過這次事件重申政府立場，跟所有勞工夥伴們站在一起。他會找郭部長來談談，在這樣的談話基礎底下，談話已經引起社會大眾討論，引起勞工朋友心裡不快，他站在政府立場，表達更多對勞工的關懷。

林思銘當場表達，他認為郭智輝應該為此下台，甚至盡速道歉。

台電 經濟發展 郭智輝

延伸閱讀

郭智輝昨嗆台電員工 卓榮泰：會找郭部長談談

郭智輝不認民進黨能源政策錯誤 吳宗憲酸：全世界都錯？

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 藍轟鬼混部長應知進退

影／ 國民黨團反嗆郭智輝「該走人的是你」

相關新聞

熱錢海嘯來襲！台幣盤中暴衝近9角、最高升抵31.14元 匯銀主管曝原因

熱錢海嘯來襲，加上出口商續爆恐慌性拋匯，新台幣匯率2日早盤上演令市場驚奇的暴衝秀，盤中最高升抵31.14元，最多升值8....

郭智輝嗆「看不下去可以離開」輿論炸鍋 今再發三聲明

上百名台電員工1日在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離...

政黨別忘5月底前財務申報 內政部：未報最高罰500萬

依照「政黨法」規定，各政黨應在每年5月31日前製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並經會計師查核簽證後，再送交內政部。...

產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支...

郭智輝失言風波 卓榮泰：對勞工可以多些關懷

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委林思銘詢及，經濟部長郭智輝稱台電員工「看不下去可以離開」，是否應道歉。卓揆表示，...

產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

針對行政院撥補1,000億元給台電一案，工總2日表達支持立場，認為能穩定電價；而值此產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。