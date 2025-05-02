郭智輝失言風波 卓榮泰：對勞工可以多些關懷

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委林思銘詢及，經濟部長郭智輝稱台電員工「看不下去可以離開」，是否應道歉。卓揆表示，郭智輝對於勞工可以多些關懷，他會找郭智輝談談，談話引起勞工朋友心裡不快，他站在政府立場，表達更多對勞工的關懷

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。郭智輝稱，台電有三萬多名員工，「看不下去可以離開啊」。

林思銘質詢，提到2016年蔡英文首度當選總統，她在上任前講了讓全民寄予厚望的一段話：「我相信未來的政府有這樣的雅量，如果第一次聽不見，你可以大聲一點，第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應的時候，你可以拍桌子。」

林思銘接著問，郭智輝到底是失言還是傲慢？卓榮泰表示，勞工當然是國家最珍貴的資產，國家的生產力、經濟發展等，勞工都是最主要的原動力，昨天表達敬意，全國勞工、國營事業夥伴是支撐政府運作的一環，勞工朋友包括國營事業的夥伴都是基於一家人的感覺給予關懷。「對於勞工，部長（指郭智輝）可以多些關懷。」

卓榮泰也說，郭智輝應該很快去跟所有國營事業勞工夥伴們，表示經濟部更多的關懷。很多部會都有國營事業的單位，在這時候透過這次事件重申政府立場，跟所有勞工夥伴們站在一起。他會找郭部長來談談，在這樣的談話基礎底下，談話已經引起社會大眾討論，引起勞工朋友心裡不快，他站在政府立場，表達更多對勞工的關懷。

林思銘當場表達，他認為郭智輝應該為此下台，甚至盡速道歉。