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美國關稅問題衝擊 4月汽車市場比去年衰退一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

原本4月初台灣車市需求穩定，但月中起因受到美國關稅政策、國內股市波動等經濟情勢影響，消費者購車趨為保守，整體登錄節奏趨緩，在各品牌祭出販促活動及廣告集客下，整體買氣仍較去年同期下滑，最終登錄32,876台，年減11%。

龍頭車廠和泰車指出，展望5月，美國關稅政策及全球經濟情勢趨於穩定，消費者購車信心可望回溫，預估全總市場35,000台，約比去年同期減少16%。

由於整體市場較去年同期衰退，大部分車廠4月銷售也較去年同期衰退，BMW在2系列和X3交車挹注下，較去年同期成長13.8%，中華車則是商用車帶動，中華單一品牌掛牌數達到2,283台，年增超過四成，是4月表現突出的兩大品牌。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於4月份合計登錄12,463台，市佔率37.9%，創下雙品牌合計歷史同期新高。兩品牌Toyota與Lexus 5月目標 12,900台，市佔率 約37%。為了刺激市場需求， TOYOTA 5月推出「TOYOTA 一起響樂」活動，於活動期間入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、VIOS、TOWN ACE即可獲得「JBL PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL可攜式派對喇叭」乙台，並享最高80萬零利率，另有全車系5年14萬公里延長保固等優惠。

TOYOTA 4月登錄9,986台，年增3.8%，單一品牌登錄市佔率達30.4%；累計1~4月登錄總數42,427台，年增8%，市佔率達32%。

TOYOTA品牌旗下主力車款COROLLA CROSS及進口車市場冠軍RAV4本月分別繳出3,202台及1,626台，稱霸休旅車市場。YARIS CROSS更以升級JBL音響揚聲器成功吸引年輕買家，繳出出色販賣成績，登錄1,149台成為級距冠軍；發財王牌TOWN ACE則持續以絕佳商品力搭配超高CP值吸引生意頭家購入，以1,521台成為全台車種銷售NO.4。

和泰車 車市 關稅

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