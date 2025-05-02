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產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

針對行政院撥補1,000億元給台電一案，工總2日表達支持立場，認為能穩定電價；而值此產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，工總期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。

工總表示，近期因美國實施或研議對各國輸美產品加徵關稅，各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素造成之國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，產業界感到十分憂心，尤其勞動部1日公布最新無薪假統計，目前共131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加。包括；車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業皆因訂單減少，而實施無薪假。

為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前通過規模4,100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支持方案，1,000億元撥補台電，以調節能源價格，減少對物價影響。

對此，本會支持撥補，俾能穩定電價，值此產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。

台電 無薪假 製造業 關稅 電價

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