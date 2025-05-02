郭智輝嗆台電員工 卓榮泰：會找郭部長談談
面對經濟部長郭智輝嗆台電員工，行政院長卓榮泰2日表示，「部長可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。」
卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中國民黨立委林思銘針對郭智輝的失言風波，他已經不適任，卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉？卓榮泰表示，全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，政府跟勞工還有國營事業都是一家人，郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。
卓榮泰坦言，「我會找郭部長談一談，談話已經引起社會討論，也引起勞工心裡的不快，這一點我站在政府一體角度，我應該表達更多對勞工關懷。」
對此，經濟部發布新聞稿表示，部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽，並發表3點聲明。
第一，發展再生能源為世界趨勢，核電延役並非當前解決用電需求的唯一解方。
第二，昨日陳抗內容存在不實之處，經濟部已多次澄清，目前台灣供電穩定、台電碳排係數亦逐步減低，在野立委不應引用錯誤資訊抹煞全體台電同仁的努力。
第三，台電公司的營運方向是董事會綜整各種專業意見所決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體同仁士氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言