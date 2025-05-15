新戶郵好禮！ 郵政Visa金融卡贈送「 LINE POINTS 88點」

文／ 黎允之 提供

生活就是要來點小確幸！中華郵政推出「郵政Visa金融卡召集令，卡友歡慶郵好禮」活動，不只新卡友可獲得歡迎禮LINE POINTS 88點，全卡友都有機會抽到家樂福、無印良品、王品集團等好禮，最高價值1萬元的即享券！中華郵政好康連發，就是要讓卡友隨時隨地享受消費的樂趣！

新申辦郵政Visa金融卡，可獲得歡迎禮LINE POINTS 88點。 圖／MotionElements
新申辦郵政Visa金融卡，可獲得歡迎禮LINE POINTS 88點。 圖／MotionElements

郵政Visa金融卡一張卡就能滿足存提款、轉帳、刷卡、感應支付等功能；刷卡消費金額即時從帳戶圈存，卡友可掌握資金流向，避免過度消費，還提供多種回饋與優惠，是小資族聰明消費理財的好幫手！

想要享受刷卡消費的便利和優惠，又想管理好金流，怎能少了它？如果你手上還只是小時候辦的郵局晶片金融卡，快趁這次機會來郵局升級為郵政Visa金融卡。郵政Visa金融卡「新戶歡迎禮」，於114年5月15日至114年8月31日活動期間內首次申辦郵政Visa金融卡(含實體卡及數位卡)，且於領卡(核發)後30日內任刷2筆單筆新臺幣(以下同)100元以上之消費，即可獲得LINE POINTS 88點。LINE POINTS 1點= 1元，可以折抵現金、購買主題貼圖、兌換禮物券，或以優惠價格兌換電子即享券等，創造最高CP值，非常適合上班族和小資族！ (活動贈品每卡限領1份，限量30,000份，送完為止，額滿將公告於活動網頁。贈品將以簡訊方式發送電子兌換券。)

全卡友刷卡滿額可抽家樂福、無印良品、王品集團即享券，消費金額越多，中獎機會越大！ 圖／中華郵政 提供
全卡友刷卡滿額可抽家樂福、無印良品、王品集團即享券，消費金額越多，中獎機會越大！ 圖／中華郵政 提供

好康不只有這樣！活動期間不論新舊卡友，持郵政Visa金融卡(含實體卡及數位卡)刷卡消費累計滿3,000元，就能參加抽獎，累計滿6,000元，可獲得2次抽獎機會，以此類推，有機會獲得家樂福即享券等好禮，消費金額越多，中獎機會越大！使用HCE手機Visa卡、Google Pay、Samsung Pay及LINE Pay 綁定郵政Visa金融卡之刷卡交易，皆屬本活動消費範圍。

抽獎獎項包括：家樂福即享券10,000元(2名)、無印良品即享券3,000元(10名)、王品集團即享券3,000元(10名)，都是生活必備、上班族的最愛，誠意十足超誘人，反正你都要刷，當然一定要刷這張郵政Visa金融卡！

「郵政Visa金融卡召集令，卡友歡慶郵好禮」活動熱烈進行中，超實用神卡讓你輕鬆消費，還能把好康拿好拿滿！現在就來了解 >> https://lottery.post.gov.tw/new/index.jsp

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