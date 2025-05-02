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產業界憂慮電價再度調漲 工總籲請朝野協商撥補台電虧損

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
工總今日發布新聞稿表示支持撥補000億元撥補台電，希望能藉此穩定電價。圖為台北市師大商圈一處社區電表。圖／中央社
工總今日發布新聞稿表示支持撥補000億元撥補台電，希望能藉此穩定電價。圖為台北市師大商圈一處社區電表。圖／中央社

行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元撥補台電。工總今日發布新聞稿表示支持撥補，希望能藉此穩定電價

近期因美國實施或研議對各國輸美產品加徵關稅，各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素造成之國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，工總表示，產業界感到十分憂心，尤其勞動部昨（1）日公布最新無薪假統計，目前共131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加。包括；車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業皆因訂單減少，而實施無薪假。

工總表示值此產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。

無薪假 製造業 關稅 電價

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