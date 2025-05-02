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郭智輝嗆「看不下去可以離開」輿論炸鍋 今再發三聲明

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

上百名台電員工1日在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離開啊！」，引爆輿論炸鍋。對此，經濟部2日發布新聞稿表示，郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽，並發表三點聲明。

第一、發展再生能源為世界趨勢，核電延役並非當前解決用電需求的唯一解方。

第二、昨日陳抗內容存在不實之處，經濟部已多次澄清，目前台灣供電穩定、台電碳排係數亦逐步減低，在野立委不應引用錯誤資訊抹煞全體台電同仁的努力。

第三、台電公司的營運方向是董事會綜整各種專業意見所決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體同仁士氣。

台電 經濟部 陳抗

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