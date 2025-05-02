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政黨別忘5月底前財務申報 內政部：未報最高罰500萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
政黨財務運作必須公開透明，接受全民監督。示意圖。記者陳儷方／攝影
政黨財務運作必須公開透明，接受全民監督。示意圖。記者陳儷方／攝影

依照「政黨法」規定，各政黨應在每年5月31日前製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並經會計師查核簽證後，再送交內政部。內政部今日提醒，政黨若未依規申報財報最高可能挨罰500萬元、若申報補件仍不符規定也可罰100萬元，千萬別因一時疏忽而受罰。

內政部說明，政黨是由具共同政治理念的國民所組成，依法推薦候選人參選的團體，有其公共目的性，因此財務運作必須公開透明，接受全民監督，今年度共有75個政黨須依規定完成申報，若未申報財報，最高可能被罰500萬元；有申報但不符規定，且補件後仍不合格，罰鍰也可達100萬元。

內政部指出，各政黨申報的財報書表都公開在政黨資訊網上，方便民眾查詢瞭解政黨財務運作情形。

內政部表示，為協助各政黨順利完成申報，已在3月下旬發函提醒各政黨留意書表格式、記載金額的正確性、財報內容是否反映政黨實際運作情形，以及政治獻金收支金額是否跟向監察院申報的政治獻金會計報告書內容具一致性等事項。

回顧2024年政黨財務申報的情況，內政部透露，有1個政黨因為未申報，另1個政黨因申報方式不符規定且未補正，分別被罰100萬元和20萬元。

內政部 政治獻金 財報

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