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經濟部：再生能源發電占比 2026年11月起可達20%
經濟部2日表示，去年已重新務實檢討再生能源設置目標，除持續推動技術相對成熟的太陽光電、離岸風電，亦加速推動地熱、小水力等多元綠能，預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%，其後更會逐步提高，預估2028年可達23.4%，2030年約可達30%。
民眾黨立委黃國昨質詢2026年再生能源是否可達成20%目標，經濟部今進一步說明，去年11月6日經濟部提供黃國昌委員的各類能源發電量與占比報告，已明確揭露再生能源發電占比20%達成時間點及條件，並務實考量再生能源建置期程及發電特性，以逐月占比細緻呈現。
至於黃國昌委員質詢時使用上述資料，指出2026年占比僅有約18.9%一事，經濟部說明，該數據是指2026年全年的平均數，包括1月至10月尚未達到20%的資料，所以全年平均為較低的18.9%，兩個數字的意義不同，不可混為一談。
經濟部強調，產業有綠電需求，經濟部將持續與地方政府合作推動多元綠能，同時搭配建置低碳燃氣發電機組及強化電網建設等工作，打造穩定、潔淨的電力系統。
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