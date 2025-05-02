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內需廣大、政策加持 法人看好歐股底氣

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

川普2.0引發全球金融市場大動盪，鑒於歐股評價低於美股、歐洲本土資金持續回流、長期採取自主供應鏈與強化內需方向逐漸明朗、歐洲央行持續降息刺激市場信心，法人預期歐股短期有望持續反彈，並具備長期上漲潛力。

美股於2024年隨川普問鼎總統寶座聲勢看漲，投資人預期減稅及降低監管等政策，將推升經濟及企業獲利增長，帶動行情屢創新高。但今年川普就職美國總統後，率先推出的關稅及裁員政策，不但造成美國股匯債齊跌，其他國家股市第一時間也多以重挫回應。

群益投顧分析，川普施政理念在於「讓美國再次偉大(Make America Great Again)」，主要做法包括：對內責成政府效率部(DOGE)裁減聯邦公務人員並刪減非必要性開支，期待縮減財政赤字。

對外，美國先後對中加墨及鋼鋁汽車等課徵關稅、並於4月2日對所有進口國課徵以消除貿易逆差為基礎的對等關稅，後來除中國大陸外，其他國家對等關稅延後90日生效，此期間美國與各國進行貿易談判，誓言將過去被搶走的製造業帶回美國。

群益投顧指出，川普2.0於四月底屆滿百日，但施政滿意度卻持續走低，美國人對DOGE裁員減支抗議不斷，而關稅政策大幅拉高美國貿易壁壘，可能反而促成歐洲及中國等大國發展內需，更可能強化美國外其他國家間的貿易依存。

長期而言，當國際經貿體系降低對美國市場依賴度，美國關稅政策最終恐將美國孤立於國際以外，經濟滯脹不利美股、信譽降低不利美元、美債也不再是避險天堂，此為現階段資金撤離美國的最大憂慮。

考量台灣經濟高度依存美國、台股主力科技產業高度仰賴美國，若川普施政理念未能轉變，恐不利台股長期發展，建議美股及台股以短線操作為宜。

相對而言，歐洲擁有廣大內需市場，隨川普上任後，包括烏俄戰爭談判排除歐洲、威脅撤出北約的保護以及近期的關稅威脅，都激發歐洲內部的團結意識，再加上恰逢德國議會改選，候任總理Merz推動大規模的國防擴張與財政計劃，激勵歐盟進行改革，給予歐盟成員國更多的財政彈性空間。

同時，歐洲出現重大的思潮轉變，從原先極度厭惡戰爭與武裝化，到如今認真思考自身安全該如何維護，並且考慮重新武裝化，也願意擴大歐洲境內的採購，希望同時促進歐洲境內公司發展與工業製造成長。

川普 美國 關稅

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