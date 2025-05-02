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關稅風暴 學者：實質性衝擊Q3顯現

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國對等關稅風暴來襲，製造業無薪假蠢蠢欲動。學者認為，在90天緩衝期內，會出現急單、拉貨潮，但預計進入第3季，無薪假恐會升溫，將出現一波高峰。

中央大學經濟系教授吳大任指出，「關稅是實質性衝擊」，台灣沒料到的是竟被課32%關稅，雖然暫緩90天實施，預計4、5月會出現拉貨潮，但之後隨美國政府陸續確定關稅，廠商「有單也未必敢接」，擔心出不了貨或收不到尾款。

吳大任預期，美國對台灣對等關稅稅率、對半導體稅率都不會太低；另一個隱憂是美國經濟有可能走向衰退，需求減少，中國大陸是我最大出口市場，又被美國課高關稅，對我出口更是雙重打擊，這對製造業接單及出口會有明顯衝擊。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，去年台灣對美國出口占比達23.4%，課關稅一定會衝擊製造業，加上近年來政府引導企業運用無薪假機制，產業已非常熟悉，會運用此來因應訂單減少，因此預期一定會有一波無薪假來臨，惟家數及人數會有多少，則取決於90天後被課的稅率，以及競爭國稅率。

辛炳隆認為，也不必過於悲觀，因為美國對全球課關稅，對美國沒有好處，美國社會內部對川普政策是有不同意見。川普吸引製造業回流，但這至少要一年以上才能見到成效，美國2026年期中選舉，如果美國民意不埋單，川普政策能不調整？未來情勢發展變數很大。

無薪假 美國經濟 關稅

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