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製造業放無薪假 升溫…新增通報實施17家、558人

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
最新無薪假統計，目前共131家、2,266人實施。聯合報系資料照
最新無薪假統計，目前共131家、2,266人實施。聯合報系資料照

對等關稅衝擊逐漸浮現，勞動部昨（1）日公布最新無薪假統計，目前共131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加。這期有一家車床銑床製造業、一家基本金屬製造業、一家電子零組件業皆因訂單減少，共通報實施約300人無薪假。

勞動部官員表示，目前實施無薪假的製造業多為原本較不景氣產業，是否受到對等關稅衝擊？經地方勞動主管機關掌握，有三家回報，已感受到對等關稅對訂單影響與不確定，勞動部將密切關注未來動向。

製造業最新無薪假情況
製造業最新無薪假情況

勞動部統計指出，目前製造業有86家、1,919人實施無薪假，較上期增加17家、558人，四大製造業實施家數、人數都增加。

其中重災區仍集中在金屬機電業，目前62家、1,331人實施無薪假，較上期增加11家、459人；資訊電子業九家、174人實施無薪假，較上期增加三家、86人。

至於化學工業有七家、267人，民生工業有八家、147人實施無薪假，僅較上期微幅增加。

勞動部官員表示，在金屬機電業中，有一家車床銑床製造、一家基本金屬製造業各自通報逾百人實施無薪假；資訊電子業中，一家電子零組件業通報80人實施無薪假。上述三家皆因訂單減少而實施無薪假。

歷經新冠肺炎疫情後的斷鏈、以及全球經濟成長趨緩，原本國內製造業無薪假好不容易在2025年3月中旬趨緩，當時統計共1,955人實施無薪假，低於2,000人，無薪假情勢幾乎回至2020年疫前，可說是近五年最低水準。

但好景不常，美國總統川普在4月2日「解放日」對全球宣布對等關稅政策，雖然延後實施，但全球經濟震盪，烏雲罩頂，各界預期將衝擊我就業市場，勞動部更以150億元準備啟動僱用安定措施備戰。

勞動部並表示，美國對等關稅政策仍在變動中，有高度不確定性。廠商也回應目前仍在觀察變化以決定後續如何因應，勞動部也會密切監測無薪假、資遣通報等數據、隨時因應。

勞動部長洪申翰更要求，地方政府在接獲雇主申請無薪假時，仍應審視事業單位規模跟因應能力，評估是否有實施減班休息必要。

勞動部 無薪假 製造業

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