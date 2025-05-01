油價跌、台幣升 加持五大產業…航空業成本降低利基最大

國際油價大跌、新台幣匯率狂升，在油價、匯價利多雙箭加持下，航空、塑化、鋼鐵、營建、水泥等五大產業可望受惠。當中又以航空業最吃補，因油價占成本達三至四成，油價走跌將帶動成本下滑，而台幣升值則提高國人出國意願有利客運。

另外，塑化、水泥、鋼鐵則因台幣升值有利採購原物料，可降低成本；營建股等資產股，往往也受益於台幣升值吸引資金回流，進而拉抬不動產價值，對上市櫃建商而言，有資產帳面價值提升的潛在紅利。

新台幣升、油價跌受惠族群概況

國際油價近期跌跌不休，4月創下近三年半來最大單月跌幅，隔天繼續下跌。這波下跌原因來自沙烏地阿拉伯領導的石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）可能進入長期高產出階段，加劇市場擔憂油價走軟。

航空業者指出，新台幣升值、油價跌，對航空業是降低成本的雙重利多，因航空業的用油約占成本約三成，油價下滑的效益會立即顯現在獲利表現。

除此之外，航空採購燃油是用美元計價，甚至飛機借款也用美元算，台幣升值有利採購成本大降。再者，新台幣走升，國人購買力增加，相對提升出國旅遊的意願，對於航空客運也是利基。

塑化業方面，台塑化表示，此波油價下跌對塑化業而言利大於弊。以台塑化（6505）為例，短期庫存可能有壓力，但油價下跌，原料成本也跟進下滑；再者，產業相關產品間利差也有望擴大。

鋼鐵方面，雖部分是以出口導向為主的公司，匯率升值直接削弱國內鋼鐵在國際市場價格競爭力，但對採購進口鐵礦以及廢鋼等相對有利。

上市鋼廠主管說，新台幣升值有利進口原物料成本下降，對鋼廠來說可在一定程度上降低生產成本。如中鋼（2002）以及不銹鋼業者如華新、燁聯與唐榮，可因匯差使進口鐵礦或鎳鐵成本略為下降，部分抵銷營收損失。

台幣升值，營建族群也可望受惠。法人指出，新台幣升值，意味新台幣資產漲價，由於營建股手中一定有庫存的房子和待開發的土地，讓帳面價值提升，華固、遠雄、愛山林、興富發及達麗等未來三年有大量交屋量的業者將受惠。

至於水泥產業，新台幣升值後，水泥族群台泥、亞泥及國產等都有望受惠，包括採購能力增加、資產價值提升等。