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核電重啓 至少16個月

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

在野陣營推動核管法修法，將核電廠運轉年限由40年延長至60年。經濟部長郭智輝昨（1）日表示，若修法通過，經濟部會在法規框架下行事，他表示，包括安全檢查及訂製燃料棒，最快16至18個月才能再重啟核電。

立法院經濟委會員昨日審查《再生能源發展條例》修正草案，郭智輝出席備詢。國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐、以及民眾黨立委張啓楷皆關注政府核電政策。

針對民眾黨發起核三延役公投，郭智輝表示，核電重啟三原則中的「全民有共識」，不用靠民眾公投，公投通過不能代表核電安全沒問題，而核電安全要靠專家判斷。

張啓楷質詢，核管法可能會在核三廠2號機5月17日除役前通過，詢問郭智輝是否執行核電延役？鄭正鈐質詢，核管法修法通過，讓核電廠延役需要多久時間？

郭智輝表示，修法過後，會依法律框架執行。但核電機組每部情況不同，要先檢查，判斷是否可以延役，光是確認就要一年；近年國外很多核電廠延役，按國外經驗資料，有國外專家協助，也許可以更快。

郭智輝還說，因為核三廠2號機是在5月17日除役，所以核三廠鈾原料用量只能用到5月，燃料棒要訂製，這需要16至18個月。鄭正鈐說，若能雙管齊下同步進行，最理想狀況就是16至18個月就可延役。另外核安會昨核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，該室外乾式貯存設施啟用後，台電可依規劃陸續將反應器爐心內燃料移出，有助除役作業推進。

公投 核三廠 核電廠

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