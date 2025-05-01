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績效全面轉負！川普關稅衝擊 三大政府退休基金3月合計大虧2,199億

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2,358億元，評價後收益數為負641億元，收益率負0.94％。圖／聯合報資料照片
受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2,358億元，評價後收益數為負641億元，收益率負0.94％。圖／聯合報資料照片

受到美國新政府關稅政策消息衝擊，衝擊市場表現，我三大政府退休基金績效全面轉為負數。包括勞動基金國民年金保險基金、以及公務人員退休撫卹基金，截至2025年3月底止，合計虧損982.5億元。3月單月合計虧損2,199億元。

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效。受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2,358億元，評價後收益數為負641億元，收益率負0.94％。勞動基金收益轉為負數，3月單月虧損1,716億元。

在全球金融市場3月震盪走跌下，勞動基金旗下各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為 4兆7,946 億元，收益數為負348.2億元，收益率負0.74％；舊制勞退基金規模為1兆802億元，收益數為負166.4億元，收益率負1.88％；勞保基金規模為1兆1,255 億元，收益數為負143.8億元，收益率負1.44％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,050 億元，收益數為負90.5億元，收益率為負1.62％。

勞動基金運用局表示，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2015年~2025年3月）平均收益率為6.41％，國保基金近10年多（2015年~2025年3月）平均收益率為6.85％，長期投資績效穩健。

退撫基金截至今年3月止，規模達9,922.4億元，收益數為負250.9億元，收益率為負2.48%。其中，國內投資金額為5,140.2億元，配置比例為51.8%；國外投資金額4,782.2億元，配置比例為48.20%。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，皆為金融市場增添潛在風險。

勞動基金 國民年金保險

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