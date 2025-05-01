製造業無薪假升溫！三家通報近300人 部分業者反映將受關稅衝擊

勞動部1日公布最新無薪假統計。目前有131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加。這期有一家車床銑床製造業、一家基本金屬製造業、一家電子零組件業皆因訂單減少，共通報實施約300人無薪假。

勞動部官員表示，目前實施無薪假的製造業多為原本較不景氣產業，尚未因受到美國對等關稅衝擊而正式通報無薪假。不過，經地方勞動主管機關掌握，已有三家回報，已感受到對等關稅對訂單影響與不確定。勞動部將再密切關注未來動向。

勞動部統計指出，目前製造業有86家、1,919人實施無薪假，較上期增加17家、558人，四大製造業實施家數、人數都增加。

其中重災區仍集中在金屬機電業，目前62家、1,331人實施無薪假，較上期增加11家、459人；資訊電子業有9家、174人實施無薪假，較上期增加3家、86人。

至於化學工業則有7家、267人、民生工業則有8家、147人實施無薪假，僅較上期微幅增加。

勞動部官員表示，在金屬機電業中，有一家車床銑床製造、一家基本金屬製造業各自通報逾百人實施無薪假；資訊電子業中，一家電子零組件業通報80人實施無薪假。上述三家皆因訂單減少而實施無薪假。

歷經了新冠肺炎疫情之後的斷鏈、以及全球經濟成長趨緩，原本國內製造業無薪假好不容易在2025年3月中旬來到1,955人實施無薪假，無薪假情勢幾乎回落到2020年疫情前水準，可說是近五年最低水準。但好景不常，美國總統川普在4月2日「解放日」對全球宣布對等關稅政策，雖然延後實施，但全球經濟震盪，烏雲罩頂，各界預期將衝擊我就業市場，勞動部更以150億元準備啟動雇用安定措施備戰。