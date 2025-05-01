快訊

館長員工桃園遇襲…警稱恐找不到兇手 張善政說重話了

「深呼吸一下」 美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

製造業無薪假升溫！三家通報近300人 部分業者反映將受關稅衝擊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部1日公布最新無薪假統計，目前有131家、2,266人實施無薪假。示意圖／AI生成
勞動部1日公布最新無薪假統計，目前有131家、2,266人實施無薪假。示意圖／AI生成

勞動部1日公布最新無薪假統計。目前有131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加。這期有一家車床銑床製造業、一家基本金屬製造業、一家電子零組件業皆因訂單減少，共通報實施約300人無薪假。

勞動部官員表示，目前實施無薪假的製造業多為原本較不景氣產業，尚未因受到美國對等關稅衝擊而正式通報無薪假。不過，經地方勞動主管機關掌握，已有三家回報，已感受到對等關稅對訂單影響與不確定。勞動部將再密切關注未來動向。

勞動部統計指出，目前製造業有86家、1,919人實施無薪假，較上期增加17家、558人，四大製造業實施家數、人數都增加。

其中重災區仍集中在金屬機電業，目前62家、1,331人實施無薪假，較上期增加11家、459人；資訊電子業有9家、174人實施無薪假，較上期增加3家、86人。

至於化學工業則有7家、267人、民生工業則有8家、147人實施無薪假，僅較上期微幅增加。

勞動部官員表示，在金屬機電業中，有一家車床銑床製造、一家基本金屬製造業各自通報逾百人實施無薪假；資訊電子業中，一家電子零組件業通報80人實施無薪假。上述三家皆因訂單減少而實施無薪假。

歷經了新冠肺炎疫情之後的斷鏈、以及全球經濟成長趨緩，原本國內製造業無薪假好不容易在2025年3月中旬來到1,955人實施無薪假，無薪假情勢幾乎回落到2020年疫情前水準，可說是近五年最低水準。但好景不常，美國總統川普在4月2日「解放日」對全球宣布對等關稅政策，雖然延後實施，但全球經濟震盪，烏雲罩頂，各界預期將衝擊我就業市場，勞動部更以150億元準備啟動雇用安定措施備戰。

勞動部 無薪假 製造業

延伸閱讀

勞工遊行七大訴求 勞動部：審慎處理、逐步推進

關稅戰持續 法人：IP類股較不會受到影響

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

公務員之死「蝴蝶效應」 專章明確定義職場霸凌 威脅孤立侮辱都算數

相關新聞

績效全面轉負！川普關稅衝擊 三大政府退休基金3月合計大虧2,199億

受到美國新政府關稅政策消息衝擊，衝擊市場表現，我三大政府退休基金績效全面轉為負數。包括勞動基金、國民年金保險基金、以及公...

製造業無薪假升溫！三家通報近300人 部分業者反映將受關稅衝擊

勞動部1日公布最新無薪假統計。目前有131家、2,266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加...

財政部：近4年台美服務貿易由長期逆差轉趨平衡

財政部今天指出，台灣對美國服務貿易由長期逆差，近4年轉為大致平衡，以運輸順差擴大為主因；逆差主要項目則以智慧財產權使用費...

配合政府穩定物價政策 中油5月桶裝瓦斯價格不調整

為配合政府穩定物價政策，台灣中油公司宣布，自2日凌晨零時起，5月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁...

30年以上老公寓屋主注意 內政部曝砸50億補助老宅修繕

為強化台灣面對國際變局的韌性，行政院4月24日通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，內政部1日宣布...

八大行庫完成CIP渢妙一期離岸風場 1030億聯貸案簽約

八大行庫昨日完成哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發「渢妙離岸風力發電計畫」20年期1030億元聯貸的簽署，其中彰化銀行此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。