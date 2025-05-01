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財政部：近4年台美服務貿易由長期逆差轉趨平衡

中央社／ 台北1日電
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片

財政部今天指出，台灣對美國服務貿易由長期逆差，近4年轉為大致平衡，以運輸順差擴大為主因；逆差主要項目則以智慧財產權使用費為最大來源。

所謂服務貿易，泛指跨國進行無形商品的交易，涵蓋運輸、旅行等與商品、人員流動相關的傳統項目，以及金融保險、電腦資訊、智慧財產權等具專業性與知識密集度較高的服務。服務貿易差額為服務輸出減去服務輸入的餘額，若為正數，表示在服務貿易存有順差，負數則為逆差。

財政部統計處今天發布財政統計通報指出，民國100年至105年台美雙邊逆差介於48億至65億美元，106年至109年逆差縮減至30億至38億美元，110年至112年更是連續3年順差，113年則小幅逆差2.2億美元，遠低過往平均，顯示長期逆差轉平衡。

財政部分析，運輸是長期唯一的順差項目，110年至113年順差擴大，其中111年達92.2億元更是創下歷史新高，主因是疫後全球運費上漲、人工智慧（AI）商機帶動出口貨運需求。

智慧財產權使用費則是最大逆差來源，財政部說明，100年至105年間，智慧財產權使用費平均每年逆差約50億美元，106年起逆差有下降趨勢，主要是蘋果與高通2大國際公司權利金訴訟，部分台灣代工廠停止支付授權金，使逆差金額大幅下降。

另外，旅行長期也存在逆差，主要是美國來台觀光和商務人次恢復疫前水準，推升在台消費，近2年台灣對美國旅行逆差均不及3億美元，較往年水準明顯縮減。

財政部強調，台灣對美國服務貿易從長期逆差轉為近4年大致平衡，主要受運輸順差擴大及智慧財產權逆差縮減驅動，反映產業結構變化與國際經濟情勢影響。

智慧財產權 美國 財政部

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