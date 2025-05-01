30年以上老公寓屋主注意 內政部曝砸50億補助老宅修繕

因應台灣邁入超高齡社會、老宅問題日益嚴峻，內政部1日宣布，規劃三年投入50億元特別預算，用於全國老宅修繕，目標延壽500棟老舊集合住宅，首波將鎖定屋齡30年以上、4至6樓且無結構安全疑慮的公寓，優先改善公共空間安全、電線瓦斯管路與無障礙設施，計畫將在今年下半年提報行政院，經核定後可立即推動。

內政部今日召開部務會報，由國土管理署報告「老宅延壽規劃」。國土署主秘歐正興說明，4月24日行政院已通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內政部預計從條例中編列50億元預算，從2025年至2027年推動老宅延壽專案，目標透過補助方式協助民眾改善居住安全與無障礙設施，同時帶動建築、營建、室內裝修等相關產業。

歐正興表示，多數四到六樓的老公寓存在電線、排水與燃氣管線老舊問題，對住戶安全尤其是長者生活造成風險，因此本次補助特別強調「內外兼修」，戶外以電梯加裝、外牆修繕為重點，戶內則以電線、瓦斯、水管等安全管路更新為主，並結合衛福部長照3.0推動扶手、無障礙設施，及經濟部ESCO智慧節能方案，整合跨部會資源，建立安全又節能的居住空間。

國土署主秘歐正興出席記者會說明。圖／內政部提供

為推動計畫落實，內政部將補助地方政府設立「老屋機能復興專案管理顧問團」，負責政策宣導、民眾意願整合、申請輔導及初步審查，並由地方政府主責最終審核，4月7日內政部已邀集地方政府開會討論審查流程，盼中央與地方協力推動，提高行政效率。

內政部強調，未來也將檢討是否擴大補助對象，但目前仍聚焦在沒有電梯的老公寓，因這類建物對長者而言，行動極不便利，急需改善，此次修繕策略也將納入「2050淨零碳排」方向，新工法與新材料可望減少60%至70%的建築碳排與廢棄物，避免拆除重建的環境衝擊。

次長吳堂安補充，「人會老、房子也會老」，早年興建的大量老公寓如今已成為住宅安全與生活品質的挑戰，內政部此次推動延壽計畫，不僅能改善長者的居住條件與社區無障礙環境，也有助於活化都市機能與促進在地就業，呼籲立法院儘速通過特別預算審查，讓內政部得以向行政院正式提案、經核定後即刻展開施作。