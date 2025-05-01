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配合政府穩定物價政策 中油5月桶裝瓦斯價格不調整
為配合政府穩定物價政策，台灣中油公司宣布，自2日凌晨零時起，5月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類的價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。
依公式計算結果，114年5月液化石油氣每公斤應調降新台幣0.9元，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額達每公斤16.5元，因此114年5月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額，未回補的吸收金額每公斤15.6元，將於日後國際價格下跌時再行回補。
中油指出，114年截至3月底，液化石油氣政策性吸收金額約40億元。
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