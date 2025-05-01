八大行庫完成CIP渢妙一期離岸風場 1030億聯貸案簽約

八大行庫昨日完成哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發「渢妙離岸風力發電計畫」20年期1030億元聯貸的簽署，其中彰化銀行此次擔任「國家融資保證」的額度管理銀行」，並由台銀出任VAT(Value-Added Tax)額度管理銀行。

渢妙離岸風場位於台中外海，為台灣離岸風電區塊開發第三階段（ 3-1期）指標性開發案之一，裝置容量達 500MW，完工後將能為數十萬家戶提供潔淨電力，是台灣達成能源轉型及 2050 淨零排放目標的關鍵基礎設施項目。

本次聯貸案資金用途為渢妙離岸風場建設提供必要的資金支持，由彰化銀行與中國信託及法國巴黎銀行等國內外金融機構，共同籌組完成 20 年期總金額約新臺幣1030億元聯貸案，並在國發會及經濟部等政府單位的大力協調與支持下導入「國家融資保證機制」，由彰化銀行擔任國家融資保證額度管理銀行，大幅降低參貸銀行的風險。

兆豐銀行也為共同主辦行。對此兆豐銀行指出，本聯貸案資金將支應渢妙一期離岸風場興建開發所需，參貸銀行包含 8 家公股銀行、11 家外商銀行及 8 家民營銀行，共計 27 家金融機構支持，堪稱本年度最大規模的離岸風電融資案件，且為首件融資到位的第三階段區塊開發風場，深獲市場矚目。

渢妙一期離岸風場為台灣第三階段區塊開發風場，位於臺中市外海約 35 公里處，規劃安裝 33 座風機，總裝置容量達 500MW(百萬瓦)，預計於 116 年底完工，本次籌組聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。

開發商 CIP 為全球知名的再生能源基礎建設投資基金，於全球多國投資興建離岸風場，其中台灣實績包含裝置容量達 600MW 的彰芳西島風場，以及與中鋼合資建設之 300MW 中能風場，兩專案進度皆於 2024 年如期完工，顯見CIP專案團隊於開發及介面管理的堅強實力。