川普關稅增添全球經濟不確定性 華新持續強化產品與市場結構

華新（1605）致股東報告書出爐，華新董事長焦佑倫表示，今年美國關稅政策及保護主義為全球經濟增添了不確定，但公司近年來的產業發展與區域布局，強化應對詭譎局勢的韌性能力。

焦佑倫表示，近年全球經濟環境持續動盪，高通膨與高利率環境延續，同時地緣政治衝突加劇、供應鏈重組深化、及⼈工智慧與綠色轉型快速推進，對企業運營帶來前所未有的挑戰。

不過，華新麗華持續強化產品與市場結構，增加高端應用以及高附加價值產品占比，深化新領域與新市場綜效，同時實踐對環境、社會與治理的永續發展目標，以確保在⾯對挑戰時能夠穩健成⻑，並發展產業鏈之關鍵地位。

針對今年營運計畫，電線電纜事業上，楊梅高效工廠完成全產能運轉，生產力提升之效益暨新商模之客戶服務，創造建築用線市場客戶價值與滿意度，另，發展超高壓電纜，建立產製、附屬器材整合、接續工程施工及高壓重電設計等工程四大核心能力，以掌握國內韌性電網商機，並積極完成國內首座海底電纜廠之建設及進行海纜產品預鑑定之程序。

不銹鋼事業方面，建立具永續競爭力的品牌價值，持續提升高值化產品比例；發揮煉軋鋼設備特性，經營差異化產品市場，提供高值鋼種及認證市場產品。透過義大利子公司 Cogne 的歐洲布局及其供應鏈之關鍵地位，進行全球產銷布局並整合綜效，成為全球不銹鋼⻑材市場領先企業。

資源事業方面，雖⾯臨全球景氣及需求不振，導致鎳價疲弱⽽影響獲利；仍專注於生產效能最大及營運成本最佳化。穩定鎳生鐵及冰鎳產製能力，靈活調整鎳生鐵及冰鎳產品比例，建立鎳產品高值化生產流程；積極推動綠色製程，低碳生產，以符合環保趨勢要求並降低生產成本，持續發揮在不銹鋼產業鏈上之策略意義。

展望未來，焦佑倫表示，未來仍持續推動核心策略工作，產業結構轉型升級，發展產業生態鏈夥伴關係，落實數位化、智能化的營運流程管理，布局循環經濟及推動低碳轉型，經營企業品牌並深化全球市場競爭力，透過差異化的高端應用及高附加價值產品提供，創造華新麗華的永續價值。