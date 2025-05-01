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明年度總預算依新財劃法編 政院擬優先減列地方補助款

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影

新版「財劃法」要求中央大幅釋出財源給地方，行政院已聲請釋憲及暫時處分，不過，主計總處已表示明年度中央政府總預算將依新法編列。針對未來總預算將從哪個項目著手減少？行政院說，可能會研議優先減列地方的補助款。

立法院會日前否決行政院所提的「財政收支劃法分法」、「2025年度中央政府總預算」覆議案，總統府也依法公布相關內容。但明年度總預算已展開編列，行政院主計長陳淑姿日前答詢指出，將依新版財劃法編列。

由於財劃法規範中央須大幅釋出財源，主計總處也正在編列明年度中央政府總預算，政院衡平考量後，會從哪一塊的預算著手減少？李慧芝表示，由於新版財劃法中，地方政府財源會大幅增加，明年度總預算編列過程中，可能研議優先減列地方的補助款。

針對財劃法跟總預算釋憲聲請進度，李慧芝今主持行政院會後記者會時說，由於立法院沒有提供刪除和凍結金額，政院律師、專家正就主計總處提供的計算表，針對裡面中央政府負擔的不合理與不合憲的地方，在研究訴狀中，遞狀後會適時跟外界說明。

總預算 財劃法

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