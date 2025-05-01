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強化管理 環境部7月1日納管塑膠襯墊或泡殼責任業者

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為考量平板包材（含塑膠襯墊、泡殼）責任業者執行實務需求，環境部修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告事項第十二項。環境部提醒，新規定將於今年7月1日開始實施塑膠襯墊及泡殼責任業者辦理登記、申報及繳費作業。

環境部表示，這次修正主要係考量相關責任業者配套措施處理實務需求，並協助業者完成必要調整，經評估後訂定登記、申報及繳費作業的實施日期，其餘條文未修正。

塑膠襯墊或泡殼的製造業者或輸入業者、進口商品中夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，自今年7月1日起，均應按《應回收廢棄物責任業者管理辦法》相關規定，辦理責任業者登記、申報及繳費，確保民眾消費使用所產生之廢棄塑膠平板包材能有效回收再利用。

為協助新納管業者熟悉如何申報營業量及繳納回收清除處理費用，環境部資源循環署已規劃於5至7月於北中南辦理多場次說明會。會議資訊將於「環境部資源循環署全球資訊網」及「應回收廢棄物營業量申報系統」網站公布，屆時請業者踴躍參與。

平板 廢棄物 製造業

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