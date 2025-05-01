彭双浪首度鬆口：考慮赴美國製造後段模組與成品組裝

友達（2409）董事長彭双浪30日首度鬆口，正在考慮是否赴美設立後段模組、或是成品組裝廠。這是第一家面板廠，公開表達響應美國製造。彭双浪強調，友達在最適化的全球布局評估中，目前並未考慮赴美國設置面板前段廠，主要是後段的組裝廠大多在亞洲，現階段在美國建前段面板廠，意義不大。

友達舉行線上法說會，會中法人提問，川普總統倡議美國製造，友達是否評估赴美設立TFT LCD面板前段廠？對此，彭双浪答覆指出，友達為達到最適化的全球布局，目前並未考慮前段廠赴美。若在美國生產面板，但後段的模組及組廠商大多不在美國，還得運至組廠廠再製成產品，在美製造面板的意義不大。

他說，除非是現行的顯示器的供應鏈有大改變，友達有此需求時，才會認真考慮是否有必要性赴美國設前段面板廠。他話鋒一轉鬆口指出，但是後段模組、或是成品組裝廠，則是友達現階段考慮項目之一。

友達2024年完成併購德國汽車零件及相關服務供應商BHTC後，全球布局增加了墨西哥等國據點，雖然將後段製程赴美納入考量，但最終仍會以關稅優惠或最佳地點生產；除美國市場之外，也會擴大東南亞、歐洲市場布局。而中國面對美國高關稅，將可望採取最大限度的刺激內需方案，這也是友達可以拓展的商機。

由於面板是零組件，終端產品才是課稅標的。彭双浪表示，友達直接與間接銷美的營收占比約10%至15%，直接銷美影響約2億美元。他說，因墨西哥仍享有USMCA（美墨加協定）零關稅優惠，友達可透過墨西哥廠銷美。

他認為，美國課高關稅恐使業界將成本轉嫁給美國消費者，很多民生必需品的消費力將受影響；美國民眾消費力降低，將影響整體製造及購買率，造成經濟成長率下修。近期國際貨幣基金組織（IMF）下修全球經濟成長預測，便是在反映關稅問題。

展望第2季，友達認為三大支柱中的顯示科技出貨將較首季略有下降；智慧移動將季減低個位數百分點；垂直場域應用則是季增中至高個百數百分點。上述三大支出今年首季的營收占比分別為：54%、28%及13%。