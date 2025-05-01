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卓揆：政府挺青年 全面打造敢婚、願生、樂養友善環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰1日於行政院會聽取教育部「政府挺青年 政策陪你向前行」報告後表示，為減輕青年負擔，政府在賦稅、育兒等政策持續精進，並提供托育、就學補助及育兒津貼等支持方案，致力落實0-6歲全面照顧，請相關部會持續努力，繼續讓育兒家庭可實際感受到國家的支持力道。

卓榮泰指出，人口結構與趨勢攸關國家長期發展，少子女化已是國安層級的問題，也是危機，後續請政務委員陳時中邀集有關單位，研商少子女化對策之精進措施，並請國家發展委員會協助，為青年打造一個敢婚、願生、樂養的友善環境。

有關「青年百億海外圓夢基金計畫」，卓榮泰請教育部持續向各界加強宣導，鼓勵青年提案前往海外圓夢，拓展國際視野，提升臺灣新時代青年的競爭力，實踐「國家幫青年圓夢、青年幫國家圓夢」願景。

卓榮泰 教育部

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