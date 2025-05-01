摩根：美國非投資等級債有三優勢
摩根投信指出，繼川普丟出對等關稅震撼彈殃及美債後，市場隨後出現許多非理性拋售債券的浪潮，許多資金流出非投資等級債基金。不過，現在仍應是美國非投資等級債的主場，現在出場的機會成本相當高。
摩根投信認為，美國非投資等級債有三優勢。首先是違約率較低。由於美國企業基本面有支撐，現在美國非投資等級債違約率低於過去的長期均值。
第二是爆發力較高。歷史經驗顯示，遭遇事件風險後，美國非投資等級債指數的回復期優於投資等級債指數，爆發力較高。
第三則是追求長期收益機會。歷史經驗顯示，在美國非投資等級債的總報酬中，票息累積為關鍵。
總結來說，摩根投信強調，如果投資人目前仍可承擔一定風險，建議做好資產配置，仍可繼續持有美國非投資等級債，尚無需急切全轉換到投資等級債。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言