摩根：美國非投資等級債有三優勢

摩根投信指出，繼川普丟出對等關稅震撼彈殃及美債後，市場隨後出現許多非理性拋售債券的浪潮，許多資金流出非投資等級債基金。不過，現在仍應是美國非投資等級債的主場，現在出場的機會成本相當高。

摩根投信認為，美國非投資等級債有三優勢。首先是違約率較低。由於美國企業基本面有支撐，現在美國非投資等級債違約率低於過去的長期均值。

第二是爆發力較高。歷史經驗顯示，遭遇事件風險後，美國非投資等級債指數的回復期優於投資等級債指數，爆發力較高。

第三則是追求長期收益機會。歷史經驗顯示，在美國非投資等級債的總報酬中，票息累積為關鍵。

總結來說，摩根投信強調，如果投資人目前仍可承擔一定風險，建議做好資產配置，仍可繼續持有美國非投資等級債，尚無需急切全轉換到投資等級債。