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政院通過貨物稅條例 財政部估每年可節電5.15億度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院1日通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅新台幣2,000元措施實施期間2027年12月31日，並增訂行政院得視實際推展情況延長1次，以2年為限。

財政部說明，本措施自2019年6月15日起實施，歷經2次延長實施期限，截2025年3月底，已退還減徵節能電器約1,271萬台，減徵稅額約211億元。據經濟部評估，本措施有助於我國2050淨零轉型，達成「能源效率極大化」之目標，且因應2025年及2026年起將相繼實施冷暖氣機、除濕機容許耗用能源新基準，有賡續鼓勵民眾購買節能電器，提升高效率電器市場滲透率並促進家電產業升級之必要，因此延長本措施實施期限至2027年12月31日，並增訂授權行政院得視實際推展情況延長1次，以2年為限，透過滾動檢討實施成效方式，讓政府資源做有效使用。

根據財政部預估，每年可節電5.15億度， 相當節省電費17.78億元，也能抑低二氧化碳排放25.44萬公噸。

財政部次長李慶華補充，2019年6月15日實施至2025年3月底為止，電冰箱汰換台數為282台、減徵稅額約45億元，冷暖氣機810萬台、減徵稅額約150億元，除濕機179萬台、減徵稅額16.6億元。

此外，經濟部能源署組長高淑芳表示，經濟部有一個節能家電汰換的補助，從2023年、2024年大約是322萬台補助量，在接下來的2025、2026年的目標是414萬台這部分就是後續我們要做汰換的主要對象，從2022年的統計資料來看超過十年的老舊家電約有730萬台，經過這兩年的汰換補助及貨物稅減徵，預估可以汰換掉700萬台老舊家電。

財政部表示，將會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通上開修正法案，期早日完成修法，無縫接軌。

減徵 經濟部

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