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關稅效應發酵？減班休息增584人 3廠商因川普政策訂單減少

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞工團體上月初到行政院前舉行記者會，呼籲「共度關稅衝擊難關，延後絕食行動；政府補助政策，應以『不裁員』為前提！」聯合報系資料照片
勞工團體上月初到行政院前舉行記者會，呼籲「共度關稅衝擊難關，延後絕食行動；政府補助政策，應以『不裁員』為前提！」聯合報系資料照片

美國總統川普掀起的關稅風暴進入暫緩期，對產業衝擊程度充滿不確定性。勞動部今公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位總共131家、2266人，較上期增加21家、584人，也是3月份以降的相對高點。勞動部官員說，本期數據是2020年以來同期最低，也比去年同期減少138家、約4000人，關稅效應尚未明顯發酵，本期僅3家廠商表達因關稅才實施減班、影響200人左右。

勞動部條平司專門委員侯松延說，本期增加的21家實施減班休息的事業單位，多為製造業、批發零售業。人數集中在製造業，實施1919人，較前期增加558人，其中一家為金屬機電工業，是做車床銑床的廠商，接續通報實施100多人，另一家為基本金屬製造廠商，也是實施100多人，另一家為電子零組件製造廠商，實施幾十人，三家實施理由都是訂單減少。

侯松延說，本期減班休息數據跟去年同期相較之下，事業單位反而減少138家、3938人，創2020年減班休息統計數據同期最低。據地方政府了解狀況，因美國關稅政策不確定性高，本期實施減班休息的事業單位，都還是各別廠商營運狀況所致。

不過，仍有3家廠商表達是因為美國關稅政策才通報實施減班休息，合計200多勞工受影響。侯松延說，其中一家是實施100多人的車床銑床廠商，這家廠商先前就在實施減班休息，人數都在100多左右，另兩家分別是開關插座製造、汽車零組件及五金工具製造廠商，兩家都實施幾十人。

侯松延表示，先前已請各地方政府近期若接獲事業單位通報實施減班休息，要審慎把關、評估實施必要性，勞動力發展署也都主動聯繫實施事業單位，說明、提供支持協助措施。勞動部也將持續關注美國關稅動態變化。

勞動部 美國 關稅

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