微軟財報交出亮眼成績！川普關稅卻成潛在隱憂

微軟（Microsoft）最新財報表現亮眼。法人表示，主要受惠於雲端服務與AI需求強勁成長，營收與獲利雙雙優於市場預期，並上調第4季財測，但同時仍需持續關注關稅政策影響、Build開發者大會後市可期。

法人分析，微軟本季營收達700.7億美元，年增13%；淨利258億美元，年增18%；每股稅後盈餘（EPS）為3.46美元，亦優於市場預期的3.22美元。

其中，雲端業務仍是最大成長動能。Microsoft Cloud營收達424億美元，年增20%，雖毛利率因AI基礎建設擴張略降至69%，但整體仍展現高度成長潛力。核心的Azure雲端服務營收年增達33%，其中16個百分點來自AI相關服務，遠超市場預估的30.3%。

三大業務部門表現穩健。生產力與商業流程部門（含Office與LinkedIn）營收299.4億美元，年增10%；智慧雲端部門（含Azure）營收267.5億美元，年增21%。

個人運算部門（含Windows）則達133.7億美元，年增6%，高於市場預期的126.6億美元。PC市場出貨回暖，帶動裝置銷售與Windows授權收入年增3%。

此外，資本支出大幅成長，反映AI基礎建設投資加速。本季資本支出總額（含融資租賃）達214億美元，現金支付部分為167.5億美元，年增幅度高達53%。

展望未來，微軟預估2025財年第4季營收區間為731.5億至742.5億美元，高於市場預期的722.6億美元；Azure營收年增幅預估落在34%至35%，優於預期的31.5%。

法人補充，儘管資本支出將續增，管理層表示2026財年的增幅將低於本年度。同時，公司也正關注前總統川普宣布的新關稅政策，可能對未來業績產生影響。

微軟也預告，將在即將舉行的Build開發者大會中，公布更多AI平台及開發者相關資訊，進一步鞏固其AI生態系地位。