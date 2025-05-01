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加速貨物通關 海關呼籲正確申報「除濕機」稅則號別

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖／財政部關務署提供
圖／財政部關務署提供

我國位於亞熱帶氣候區，年平均相對濕度高於75％，除濕機成為國人常用之家電，進口除濕機依其組成、規格及用途不同，適用的進口稅則、稅率及輸入規定亦不盡相同，財政部關務署提醒注意要點，提醒民眾應以正確申報貨物稅則號別，加速貨物通關程序。

關務署說明，梅雨季節即將來臨，近來屢有進口人詢問「除濕機」適用稅則。依據稅則章註規定及國際商品統一分類制度（HS）註解詮釋，若內置有馬達且重量不超過20公斤之家用除濕機，應歸列稅則號別第8509.80.90號「其他家用電動用具」，適用第1欄關稅稅率5％，輸入規定為C02（部分商品須經經濟部標準檢驗局公告應施進口檢驗）；若不符合上述條件，則應歸列至稅則號別第8479.89.10號「空氣增濕機、除濕機」，適用第1欄關稅稅率8％，輸入規定為C02（部分商品須經經濟部標準檢驗局公告應施進口檢驗）及MP1（大陸物品有條件准許輸入）。

關務署進一步指出，由於市面上除濕機種類及樣式繁多，進口人對於新產品之稅則號別歸屬倘有疑義，可於貨物進口前，檢具「進口貨物稅則預先審核申請書」及相關資料，向進口地海關申請預先審核稅則，以確保自身權益並加速通關流程。

海關 經濟部 貨物稅 除濕機

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