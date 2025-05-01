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在野推動核電廠延役 經長：須經三道程序 最快16至18個月重啟核電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

在野陣營推動核管法修法，將核電廠運轉年限由40年延長至60年。經濟部長郭智輝1日在立法院經濟委員會表示，如果修法通過，經濟部會在法規框架下行事，他表示，包括安全檢查及訂製燃料棒，最快16至18個月才能再重啟核電。

立法院經濟委會員今日審查《再生能源發展條例》修正草案，邀請郭智輝備詢。國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐、以及民眾黨立委張啟楷質詢核電政策。針對民眾黨發起核三延役公投，郭智輝表示，核電重啟三原則中的「全民有共識」，不用靠民眾公投，公投通過不能代表核電安全沒問題，而核電安全要靠專家判斷。

張啟楷質詢，核管法將會在核三廠2號機5月17日除役前通過，詢問郭智輝是否執行核電延役？鄭正鈐質詢，核管法修法通過，將核電廠到延役要多久時間？

郭智輝表示，修法過後，視會依法框架執行。但核電機組每部情況不同，要先檢查，判斷是否可以延役，光是確認就要一年；近年國外很多核電廠延役，按國外經驗資料，有國外專家協助，也許可以更快。

郭智輝還說，因為核三廠2號機是在5月17日除役，所以核三廠鈾原料用量只能用到5月，燃料棒是要訂製的，這需要16至18個月。鄭正鈐說，若能雙管齊下同步進行，最理想狀況就是16至18個月就可延役。郭智輝表示，此外，核電廠延役還要經過國際同儕審查。

公投 核三廠 核電廠

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