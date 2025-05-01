快訊

說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

詹姆士遭轟白眼狼！王鈞罕見開嗆「黑心人煮不出好菜」怒求償3千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

政院送好康 節能家電退稅最高2000元延至2027年底

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元。圖／聯合報系資料照片
購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元。圖／聯合報系資料照片

行政院會今天通過「貨物稅條例」第11條之1修正草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長實施至2027年12月31日止，同時行政院得視實際推展情況延長一次，以2年為限，意即最長可延長4.5年。

為促進節能減碳綠色消費，現行節能家電退稅措施規定，民眾購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間至今年6月14日。

財政部次長李慶華指出，統計2019年6月15日實施至2025年3月底為止，電冰箱汰換台數為282萬台、減徵稅額約45億元，冷暖氣機810萬台、減徵稅額約150億元，除濕機179萬台、減徵稅額16.6億元。

考量未來應持續創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，達成2050淨零排放路徑及策略目標，並促進民眾購買節能電器，行政院會今拍板修正貨物稅條例，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限。

根據草案，優惠措施將延長到2027年12月31日止，另增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限，意即節能家電退稅措施最多可彈性延長至2029年底為止。實際修法結果，仍須經立法院審議通過。

根據財政部預估，政策延長後，每年可節電5.15億度， 相當節省電費17.78億元，也能抑低二氧化碳排放25.44萬公噸。

經濟部能源署組長高淑芳補充，從2022年統計資料來看，超過10年的老舊家電約有730萬台，除了貨物稅減徵，經濟部也推出節能家電汰換補助，2023年、2024年約為322萬台補助量，2025、2026年的目標是414萬台，這是後續要做汰換的主要對象，合計預估可以汰換掉逾700萬台老舊家電。

貨物稅

延伸閱讀

節能家電補助延長兩年半

五一、暑假將至 陸國台辦「出三招」邀台人赴陸參加活動

僅作為臨時之用 家中必備延長線不宜使用在10種電器設備上

中光電：節能產品出貨俏

相關新聞

關稅效應發酵？減班休息增584人 3廠商因川普政策訂單減少

美國總統川普掀起的關稅風暴進入暫緩期，對產業衝擊程度充滿不確定性。勞動部今公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期因應景...

收益轉負！美關稅衝擊股市重挫 勞動基金3月單月虧損1716億

受美國對等關稅消息影響，恐慌情緒蔓延，全球金融市場3月震盪走跌，勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，整體勞動基金截至今...

摩根：美國非投資等級債有三優勢

摩根投信指出，繼川普丟出對等關稅震撼彈殃及美債後，市場隨後出現許多非理性拋售債券的浪潮，許多資金流出非投資等級債基金。不...

職安法將修法 明定職場霸凌範圍與定義

勞動部1日於行政院會報告《職業安全衛生法》修正草案，此次修法包括強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上...

政院通過貨物稅條例 財政部估每年可節電5.15億度

行政院1日通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新...

白話財經EP160｜無畏關稅亂流 AI大步前行 2025下半年新趨勢搶先看

AI無所不在，以前YouTube、批踢踢當機時，網友都會哀哀叫，現在連ChatGPT官網無預警當機，網友也會主動回報災情，這意味著，愈來愈多網友都離不開這些AI程式了。 美國總統川普今年4月掀起一連串關稅戰，當全球各國政府都在疲於奔命地應對關稅議題時，AI科技卻沒有停下腳步，依然快速前行。今年AI趨勢，除了年初大家都在討論的AI Agent（AI代理人）之外，下半年還會有哪些新發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。