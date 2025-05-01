政院送好康 節能家電退稅最高2000元延至2027年底

行政院會今天通過「貨物稅條例」第11條之1修正草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長實施至2027年12月31日止，同時行政院得視實際推展情況延長一次，以2年為限，意即最長可延長4.5年。

為促進節能減碳綠色消費，現行節能家電退稅措施規定，民眾購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間至今年6月14日。

財政部次長李慶華指出，統計2019年6月15日實施至2025年3月底為止，電冰箱汰換台數為282萬台、減徵稅額約45億元，冷暖氣機810萬台、減徵稅額約150億元，除濕機179萬台、減徵稅額16.6億元。

考量未來應持續創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，達成2050淨零排放路徑及策略目標，並促進民眾購買節能電器，行政院會今拍板修正貨物稅條例，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限。

根據草案，優惠措施將延長到2027年12月31日止，另增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限，意即節能家電退稅措施最多可彈性延長至2029年底為止。實際修法結果，仍須經立法院審議通過。

根據財政部預估，政策延長後，每年可節電5.15億度， 相當節省電費17.78億元，也能抑低二氧化碳排放25.44萬公噸。

經濟部能源署組長高淑芳補充，從2022年統計資料來看，超過10年的老舊家電約有730萬台，除了貨物稅減徵，經濟部也推出節能家電汰換補助，2023年、2024年約為322萬台補助量，2025、2026年的目標是414萬台，這是後續要做汰換的主要對象，合計預估可以汰換掉逾700萬台老舊家電。